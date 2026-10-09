Sénégal: Linguère - Attaque à main armée à Gassane

9 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Abdoulaye Sadio

Dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 octobre 2026, aux environs de minuit, un couple de la localité de Gassane, dans le département de Linguère, a été violemment agressé par des voleurs de bétail.

Armés de machettes, les assaillants ont tenté de s'emparer d'un troupeau de moutons. L'homme et son épouse, enceinte de neuf mois, ont été blessés.

Les victimes ont été évacuées à Touba pour recevoir des soins.

Selon des témoins, deux individus armés de machettes ont attaqué le couple qui tentait de protéger son troupeau. La femme, enceinte, a reçu un coup sur la tête et sur le bras, s'effondrant dans une mare de sang. Son époux, lui, a été atteint aux mains.

Face à la gravité des blessures, les deux victimes ont été acheminées vers Touba pour une prise en charge médicale.

L'état de la femme enceinte suscite une inquiétude dans la communauté.

Les habitants de Gassane sont sous le choc. En effet, cette attaque ravive la peur des voleurs de bétail, un fléau récurrent dans le Ferlo, où les éleveurs vivent dans une insécurité croissante.

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