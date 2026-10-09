Sénégal: WAQF public - Le Premier ministre réaffirme le soutien de l'État

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou M. Lô, a reçu, ce vendredi 9 octobre 2026, les responsables de la Haute Autorité du WAQF (HAW) pour échanger sur les orientations stratégiques de l'institution et ses projets en cours, notamment la préparation d'un plan stratégique de développement et le lancement prochain du fonds WAQF public.

Des orientations pour les dossiers stratégiques

La séance de travail a réuni le directeur général de la HAW, Dr Ahmed Lamine Athie, et le président de sa Commission de supervision, El Hadj Amar Lô. Cette rencontre a permis aux responsables de l'institution de recueillir les orientations du chef du gouvernement sur les dossiers stratégiques du WAQF, rattaché à la Primature.

Le WAQF est un mécanisme de solidarité durable destiné à mobiliser et à gérer des ressources pour financer des projets sociaux au bénéfice des populations, en particulier les plus vulnérables. À travers ses missions, cette institution publique entend contribuer au renforcement des mécanismes de partage et de soutien aux initiatives sociales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le fonds WAQF public en préparation

Parmi les chantiers en cours figure l'élaboration du plan stratégique de développement de la HAW, ainsi que la mise en place du fonds WAQF public, dont le lancement est annoncé prochainement. Ces initiatives doivent contribuer à structurer l'action de l'institution et à renforcer sa capacité à soutenir des projets à vocation sociale.

À l'issue des échanges, le Premier ministre a réitéré son engagement à apporter à la HAW le soutien institutionnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Un appui destiné à accompagner le développement du WAQF et à consolider son rôle dans la promotion d'une solidarité durable au Sénégal.