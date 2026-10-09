Cote d'Ivoire: Nouvel organe électoral - Des partis de l'opposition veulent harmoniser leurs propositions

Plusieurs formations politiques de l'opposition plaident pour un dialogue avec le gouvernement et la recherche d'un consensus.

A la recherche du consensus ! Des formations politiques de l'opposition se sont réunies le vendredi 9 octobre 2026 à la Maison du parti du Pdci-Rda, à Cocody. Au terme de cette réunion de concertation, les présidents de ces partis ont réaffirmé leur volonté d'harmoniser leurs propositions relatives à la création d'un nouvel organe électoral avant d'engager un dialogue avec le gouvernement.

Pour Simone Ehivet Gbagbo, présidente du Mouvement des générations capables (Mgc) et de la coalition Cap-Côte d'Ivoire (Cap-CI), le dépôt des propositions ne constitue qu'une étape. « Notre objectif, c'est d'obtenir de véritables échanges avec le gouvernement pour bâtir ensemble un nouvel organe qui va organiser les élections », a-t-elle indiqué. Elle a insisté sur la nécessité de « continuer ce travail afin d'aller le plus loin possible dans l'obtention d'un consensus ».

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Même volonté affichée par Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien (Fpi). Reconnaissant la diversité de l'opposition, il a plaidé pour « l'ouverture que nous souhaitons à toute l'opposition, si possible ». Selon lui, « sur les grands principes, il faut que l'on puisse parvenir à une proposition commune ». Il a précisé que les propositions déposées ne constituent pas encore un texte définitif et que la concertation doit se poursuivre afin de rapprocher les différentes visions.

Le vice-président du Pdci-Rda, Georges Philippe Esaley, a rappelé que la rencontre du 9 septembre 2026 avait débouché sur deux orientations : obtenir une concertation avec le gouvernement et poursuivre l'harmonisation des propositions de l'opposition.

Un courrier commun avait alors été adressé aux autorités, avant que les participants ne reçoivent une invitation du ministre de l'Intérieur. L'enjeu, a-t-il expliqué, est de permettre aux formations politiques de rapprocher leurs propositions et de mener « une action consensuelle » avant le futur dialogue avec le gouvernement.

Dans la même dynamique, Israël Guébo, vice-président d'Aujourd'hui et Demain, la Côte d'Ivoire (Adci), a souligné l'importance de poursuivre les échanges afin de parvenir à une position commune. La rencontre a également enregistré la présence d'Ahoua Don Mello, président fondateur du parti La Côte d'Ivoire souveraine (Cis), et de Martial Yavo, secrétaire général du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep).