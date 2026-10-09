Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2026-2027 - Les cimentiers offrent des kits scolaires aux élèves d'Anyama et de Yopougon

L'Association des producteurs de ciment de Côte d'Ivoire (Apcci) a remis, le jeudi 8 octobre 2026, 240 kits scolaires à des élèves d'Anyama et de Yopougon. Ces deux étapes s'inscrivent dans le cadre d'une caravane entamée le 6 octobre à Treichville et qui doit se poursuivre à Attinguié, puis à San Pedro.

Au Groupe scolaire d'application Cafop Abidjan-Anyama, 120 kits scolaires et 12 kits pédagogiques ont été offerts.

Pour Ovic Mabiala, vice-président de l'Apcci, cette initiative est une manière de rendre aux communautés qui accueillent les usines du secteur une partie de ce qu'elles leur apportent. « Une entreprise ne peut se développer durablement que si les populations qui l'entourent se développent avec elle », a-t-il soutenu.

Selon M. Barro, nouvel Inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire d'Anyama 1 (Iepp), ces écoles ne bénéficient pas encore de subventions et les kits de l'État se font attendre. « Quand on veut aider un pays, il faut aider l'éducation », a-t-il souligné.

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Monné Jean-Jacques, président des parents d'élèves, a précisé que les kits ne suffiraient pas à satisfaire tous les besoins. Les enfants qui n'en ont encore reçu aucun seront donc servis en priorité.

La visite s'est poursuivie à l'Epp Bel-Air du Banco, à Yopougon, où la délégation a été accueillie par la directrice, Mme Ali Affoué. Là aussi, 120 élèves, sélectionnés parmi les plus méritants, ont reçu des cahiers, des stylos, des équerres et des compas. Pour la directrice, ce don constitue pour eux « un engagement à bien travailler et à réussir ».

Les enseignants ont reçu de la craie et des ballons, tandis que chaque classe a été dotée d'une poubelle.

Arsène Adjaffi, membre de la commission Rse de Cimaf, a rappelé que l'Apcci cible chaque année les écoles situées à proximité de ses unités de production.

Au nom de l'inspection, la conseillère Sidibé Mariam a salué « un soutien précieux pour les familles ».

C'est la deuxième fois que l'Apcci intervient au Cafop Abidjan-Anyama. Deux écoles y avaient bénéficié de cette initiative l'an dernier contre quatre cette année. « Il faut que chacun continue à apporter sa pierre à l'éducation », a conclu Ovic Mabiala, vice-président de l'Apcci.