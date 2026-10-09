Cote d'Ivoire: Prix national d'Excellence 2026 - Le tourisme ivoirien célèbre ses meilleurs acteurs

Le ministère du Tourisme et des Loisirs a célébré, le jeudi 8 octobre 2026, à Abidjan, les lauréats classés deuxième et troisième au Prix national d'Excellence 2026. Cette cérémonie a mis à l'honneur les professionnels de l'hébergement, de la restauration, des voyages et des loisirs, dont les performances contribuent au rayonnement de la destination Côte d'Ivoire.

L'excellence était à l'honneur au Conseil national du tourisme (CNT), à Cocody Deux-Plateaux Les Vallons. Au cours de cette cérémonie présidée par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, représenté par son directeur de cabinet, Daniel Léal Andi, les lauréats classés deuxième et troisième dans les différentes catégories ont reçu leurs distinctions.

La rencontre a réuni les récipiendaires, leurs familles, des opérateurs économiques, des organisations professionnelles, des responsables de l'administration touristique et des représentants de la presse.

354 candidatures enregistrées

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Prenant la parole au nom du ministre, Daniel Léal Andi a salué le mérite des lauréats. Il a rappelé que l'excellence repose sur la rigueur, le professionnalisme et le sens du devoir. Pour lui, les récipiendaires constituent des modèles pour les jeunes générations et contribuent, par leur travail, au développement du pays.

Il a également souligné le rôle du tourisme et des loisirs dans la promotion de l'identité culturelle ivoirienne et le développement durable. Il a félicité les professionnels distingués pour leur contribution à l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire.

Auparavant, Emma Kouakou, directrice des Activités touristiques et point focal du Prix national d'Excellence pour le secteur, avait présenté les étapes du concours et les critères de sélection. Elle a invité les opérateurs à prendre part aux prochaines éditions afin de renforcer la culture de l'excellence dans leurs activités.

Pour cette édition 2026, le ministère a enregistré 354 dossiers de candidature, dont 207 dans l'hébergement, 76 dans la restauration et 71 pour les agences de voyages et les établissements de loisirs. Le processus a notamment bénéficié de la digitalisation des inscriptions et du traitement des dossiers, ainsi que de l'élargissement de la base de sélection.

Des établissements et opérateurs distingués

Au palmarès, Seen RAN Hôtel, à Bouaké, s'est classé deuxième dans la catégorie du meilleur établissement d'hébergement, derrière La Baie des Sirènes, à Grand-Béréby. L'Hôtel des Savanes, à Assinie, a obtenu la troisième place.

Dans la restauration, Saveurs d'Ivoire and Co, à Abidjan, a décroché la deuxième place, tandis que Texas Grillz, également situé dans la capitale économique, s'est classé troisième. La première place est revenue à La Parenthèse.

Concernant les agences de voyages et les établissements de loisirs, Fama Bio, à Maféré, a terminé deuxième, derrière le Groupe Haliart Parc de Loisirs, à Yamoussoukro. Alizé Voyages, à Abidjan, a occupé la troisième place.

Au nom des récipiendaires, leur porte-parole a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, au gouvernement et au ministre de tutelle. Il a réaffirmé l'engagement du secteur privé à accompagner la stratégie nationale de développement touristique « Sublime Côte d'Ivoire ».

Institué par le gouvernement, le Prix national d'Excellence distingue chaque année les acteurs qui se démarquent par leurs performances et leur professionnalisme. Sa 13e édition s'inscrit dans la volonté des autorités de promouvoir une culture de l'excellence dans tous les secteurs d'activité.