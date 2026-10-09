Congo-Kinshasa: Éliminatoires JO 2028 - Le pays s'incline lourdement face à la Côte d'Ivoire (1-4)

La sélection féminine de la République démocratique du Congo (RDC) s'est inclinée 1-4 face à la Côte d'Ivoire, lors du match aller du deuxième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques de 2028. La rencontre s'est disputée ce vendredi 9 octobre, au stade TP Mazembe à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.

La Côte d'Ivoire a ouvert le score dès la 3e minute grâce à Serry Grâce Ruth, sur penalty. Les Congolaises ont réagi à la 16e minute avec l'égalisation d'Anastasia Soulac.

Mais les Éléphantes ont rapidement repris l'avantage. Serry Grâce Ruth a inscrit son deuxième but à la 20e minute, permettant à son équipe de mener 2-1 à la pause.

Deux buts ivoiriens après la pause

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Au retour des vestiaires, la Côte d'Ivoire a accentué son avance. Gnaly Estelle a porté le score à 3-1 à la 49e minute, avant que Fofana Karidja ne marque le quatrième but ivoirien à la 53e minute.

Malgré le soutien du public au stade TP Mazembe, les Léopards dames n'ont pas réussi à revenir dans la partie.

Avec cette défaite à domicile, la RDC devra tenter de renverser la situation lors du match retour, prévu le 13 octobre au stade Félix-Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire, pour poursuivre sa course à la qualification aux Jeux Olympiques de 2028.