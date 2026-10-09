Congo-Kinshasa: Probable détournement des fonds alloués à la sensibilisation contre la Maladie à Virus Ebola par certains Députés Nationaux. La société civile alerte !

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Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de nouvelles mesures du gouvernement pour renforcer la sécurité de la navigation en RDC.

En effet, face au regain des accidents mortels et des naufrages enregistrés sur le réseau fluvial et lacustre national, le vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement a pris une série de mesures visant à renforcer la sécurité de la navigation et à préserver les vies humaines.

Dans un communiqué parvenu mercredi à Radio Okapi, Jean-Pierre Bemba a notamment interdit, à compter du 15 novembre 2026, la navigation des baleinières en bois sur l'ensemble du territoire national.

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Dans le même communiqué, il a instruit le secrétaire général aux Transports et Voies de communication de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'application de cette mesure sur le fleuve Congo, ses affluents, les cours d'eau ainsi que les lacs.

Il requiert, à cet effet, le concours de la Police nationale congolaise (PNC) et de la Force navale afin de veiller au respect de cette interdiction et de procéder, le cas échéant, à l'interception et à la saisie des embarcations réfractaires.

Afin d'assurer la continuité du transport des personnes et des marchandises, le vice-Premier ministre recommande au directeur général de l'Office national des transports (ONATRA) de déployer sans délai les unités flottantes disponibles, notamment les péniches métalliques, les pousseurs et les barges, sur les principaux axes de son réseau d'exploitation.

1er sujet : Polémique autour du recensement des réalisations sociales des députés : Les actions sociales des parlementaires sont-elles compatibles avec la fonction législative ?

2ème sujet : Probable détournement des fonds alloués à la sensibilisation contre la Maladie à Virus Ebola par certains Députés Nationaux. La société civile alerte !

3ème sujet : Visite le 05 octobre à Goma du panel d'anciens chefs d'État.

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