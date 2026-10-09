Congo-Kinshasa: Planification familiale - Quelle est l'importance de la contraception ?

Espacer les naissances et prévenir les grossesses non désirées demeurent un réel défi pour plusieurs personnes. Et pourtant, il existe une gamme des méthodes de contraception disponibles.

Par ignorance, certaines femmes et jeunes filles recourent à l'avortement avec tous les risques que cela comporte.

Quelles sont les principales méthodes contraceptives disponibles en RDC et comment choisir celle qui vous convient ?

Comment mieux gérer les effets secondaires de suite de l'utilisation de certaines méthodes ?

Jody Daniel Nkashama en discute avec Angèle Shangambulu et Blandine Buele, expertes à la Division de la Planification Familiale au sein du Programme National de Santé de la Reproduction :