Ile Maurice: Crise de l'eau - neuf forages pour renforcer l'approvisionnement

Face à la baisse des réserves en eau, le Cabinet a validé plusieurs mesures d'urgence, notamment dans les Hautes-Plaines-Wilhems, Mare-aux-Vacoas, Mare-Longue. Au 8 octobre, le taux de remplissage des principaux réservoirs s'élevait à 57,1 %, contre 87,4 % en 2025. Celui de Mare aux Vacoas était de 35,7 %.

Neuf forages doivent fournir 30 000 m³ d'eau supplémentaires à la zone de distribution de Mare aux Vacoas avant la fin d'octobre. D'autres mesures prévoient le prélèvement d'eau dans les rivières Pétrin et Papayes, le doublement de la capacité de la conduite reliant Mare Longue à l'usine de traitement de La Marie, ainsi que la mise en service de 15 filtres à pression d'ici à fin novembre. Des camions-citernes privés seront également mobilisés et des réservoirs de 30 000 litres installés dans différentes sous-localités.

Le Cabinet a aussi décidé d'étendre le Water Tank and Water Pump Grant Scheme à tous les ménages qui ne disposent pas encore de réservoirs. L'aide comprend Rs 10 000 pour deux réservoirs, dont un de 1 000 litres, Rs 4 000 pour une pompe et jusqu'à Rs 1 000 pour les raccords.

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Par ailleurs, le Dr P. M. K. Soonarane a été nommé directeur général des Services publics sur une base contractuelle. Il supervisera la mise en oeuvre des mesures immédiates et préparera des solutions à moyen et long termes pour le secteur de l'eau.