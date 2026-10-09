Ile Maurice: Chagos - Maurice envisage un recours juridique faute d'avancée

La souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia, reste non négociable. C'est ce qu'a réaffirmé le Premier ministre, Navin Ramgoolam, lors d'une rencontre avec Jonathan Powell, conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni, le 2 octobre à Londres.

Le Premier ministre a souligné que l'absence de ratification du traité à ce jour rendait le statu quo intenable. Tout en réaffirmant la volonté de Maurice de privilégier le dialogue et la diplomatie, il a indiqué qu'un recours juridique deviendrait inévitable si le dossier n'était pas résolu rapidement.

Lors de son déplacement à Londres, le Premier ministre a également rencontré l'équipe juridique afin de finaliser la stratégie de Maurice sur ce dossier.