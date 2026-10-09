Ile Maurice: Économies d'énergie - Une nouvelle campagne pour maîtriser la demande d'électricité

Une nouvelle campagne d'économie d'énergie sera lancée d'octobre 2026 à avril 2027 afin de mieux gérer les pics de consommation électrique et d'éviter les pénuries. Le Cabinet a pris note du plan d'action prévu pour la prochaine saison estivale, dans un contexte de hausse continue de la demande en électricité, de changement climatique et d'incertitudes sur les marchés internationaux des combustibles, liées notamment au conflit en cours au Moyen-Orient.

Cette campagne s'appuiera sur une approche combinant des actions de sensibilisation auprès des consommateurs, des communications dans les médias traditionnels et numériques ainsi que la promotion de pratiques permettant de réduire ou de décaler la consommation d'électricité, particulièrement durant les heures de pointe en soirée.

Une campagne similaire avait été menée entre octobre 2025 et mars 2026, à travers des émissions télévisées et radiophoniques, des actions de proximité, des interventions dans les écoles et la promotion d'initiatives d'économie d'énergie au sein des ministères et des organismes parapublics.