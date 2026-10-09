Ile Maurice: Produits locaux - Un logo national pour protéger les indications géographiques

9 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Le Cabinet a approuvé l'adoption d'un logo national destiné aux produits mauriciens enregistrés au titre des indications géographiques (GI). Cette identité visuelle commune permettra de distinguer les produits officiellement enregistrés auprès de l'Industrial Property Office of Mauritius et de mieux garantir leur authenticité et leur origine.

Ce logo vise à protéger les produits concernés contre les imitations, sur le marché local comme à l'international. Il devrait également renforcer la confiance des consommateurs, soutenir les petits producteurs et valoriser le savoir-faire mauricien.

Le logo intégrera le dodo, symbole de l'identité nationale, et sera utilisé pour les produits locaux enregistrés au titre des indications géographiques, y compris ceux qui le seront à l'avenir.

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