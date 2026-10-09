Ile Maurice: Tourisme - Maurice renforce les contrôles autour des dauphins et des baleines

Le ministère du Tourisme prévoit de renforcer l'encadrement des activités d'observation des dauphins et des baleines, ainsi que de baignade avec les dauphins. Le Cabinet a pris note des mesures engagées pour assurer le respect de la réglementation, renforcer la sécurité des visiteurs et des opérateurs et protéger les cétacés et les autres espèces marines.

Une Enforcement Squad, dirigée par la Tourism Authority, a été mise en place pour veiller au respect des règles en vigueur. Des séances de sensibilisation seront également organisées à l'intention des opérateurs de bateaux de plaisance et des skippers afin de promouvoir des pratiques responsables lors de ces activités.

Par ailleurs, le ministère apportera des amendements aux Tourism Authority (Dolphin and Whale Watching) Regulations 2012 afin d'imposer des exigences plus strictes pour encadrer ces activités.