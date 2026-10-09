Ile Maurice: Pension de vieillesse - Les demandes désormais accessibles en ligne

9 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Les citoyens peuvent désormais soumettre leur demande de pension de vieillesse en ligne. Le formulaire électronique est accessible depuis le 7 octobre sur le site du ministère de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale.

Une application d'estimation, disponible sur KOREK! ainsi que sur le site du ministère, permet au préalable aux demandeurs d'estimer le montant de leur pension afin de mieux planifier leurs démarches. Les candidats sont invités à consulter cette estimation avant de soumettre leur demande.

Pour les personnes peu familiarisées avec les outils numériques ou n'y ayant pas accès, un accompagnement est proposé dans les 38 bureaux de la Sécurité sociale à travers l'île, où des agents peuvent les aider à remplir et à soumettre leur demande en ligne.

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