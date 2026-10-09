Ethiopie: Le Premier ministre Abiy s'entretient avec le ministre indien des Affaires étrangères et explore un nouveau partenariat stratégique

9 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le ministre indien des Affaires étrangères, le Dr Subrahmanyam Jaishankar, et sa délégation afin d'étudier les possibilités de renforcer les relations bilatérales et d'élargir la coopération stratégique entre l'Éthiopie et l'Inde.

Ces discussions ont réaffirmé l'amitié de longue date entre les deux pays et ont souligné leur intérêt commun à approfondir la coopération dans des domaines d'intérêt mutuel, a déclaré le Premier ministre Abiy dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre a ajouté que les efforts visant à renforcer les relations bilatérales s'inscrivaient dans le prolongement de sa récente visite en Inde et de ses échanges avec le Premier ministre indien Narendra Modi, ce qui témoigne de la poursuite d'un dialogue de haut niveau entre les deux pays.

Cette rencontre met en évidence la volonté de l'Éthiopie et de l'Inde de s'appuyer sur leurs relations de longue date, d'élargir leurs partenariats stratégiques et de renforcer leur coopération dans l'intérêt mutuel, a-t-on appris.

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