Ethiopie: Le pays s'apprête à célébrer la 19e Journée du drapeau national

Addis Ababa — L'Éthiopie célébrera le 12 octobre sa 19e Journée du drapeau national sous le thème « Notre drapeau, symbole de consensus national et d'unité », selon un communiqué de presse publié par la Chambre des représentants des peuples (HPR).

Le président Taye Atske-Selassie devrait assister à la cérémonie principale au siège de l'HPR à Addis-Abeba.

La cérémonie débutera par un discours du président Taye, suivi d'une cérémonie nationale de prestation de serment devant le drapeau national, présidée en direct par le président de la Cour suprême.

La cérémonie officielle de lever du drapeau sera ensuite présidée par le président Taye, accompagné de la fanfare des Forces de défense nationale éthiopiennes et de la garde d'honneur.

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La Journée du drapeau national est célébrée chaque année le 12 octobre, deuxième mois du calendrier éthiopien, conformément à l'article 2 de la proclamation n° 863/2006 relative au drapeau, telle que modifiée.

Cette célébration reconnaît le drapeau national comme un symbole de l'identité, de la souveraineté et de la dignité éthiopiennes. Elle vise également à promouvoir le respect du drapeau, à renforcer les valeurs nationales communes et à consolider l'unité entre les diverses communautés du pays.

La Chambre des représentants du peuple (HPR), qui coordonne la commémoration annuelle, a déclaré que les célébrations de cette année comprendraient des cérémonies reflétant les réalités nationales actuelles du pays.

Parmi les participants attendus à l'événement principal figurent des membres de la HPR et de la Chambre de la Fédération, les dirigeants des institutions relevant de la HPR, des officiers supérieurs des Forces de défense nationales éthiopiennes, des chefs religieux, des représentants de l'Association des anciens patriotes éthiopiens et d'autres invités.

Au-delà de la célébration principale à Addis-Abeba, la Journée du drapeau national sera commémorée dans tous les États régionaux, les administrations municipales, les administrations publiques et les écoles, ainsi que dans les ambassades et consulats éthiopiens à travers le monde.