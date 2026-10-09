Tunisie-Corée du Sud - la fabrication de vaccins et le transfert de technologies au coeur des discussions

La Tunisie et la Corée du Sud entendent renforcer leur coopération dans plusieurs domaines prioritaires de la santé, notamment la fabrication de vaccins, le développement des médicaments biologiques, la chirurgie robotique et la santé numérique, selon un communiqué publié vendredi par le ministère de la Santé.

Ces perspectives de coopération ont été examinées lors d'une séance de travail tenue à Tunis entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et l'ambassadeur de la République de Corée en Tunisie, Lee Tae-won.

Les discussions ont notamment porté sur les possibilités de développer la fabrication de vaccins en s'appuyant sur l'expérience tunisienne dans la production du vaccin BCG contre la tuberculose. L'échange d'expertises et le transfert de technologies ont également été évoqués en vue de soutenir le développement de l'industrie des médicaments biologiques.

Les deux parties ont, par ailleurs, abordé les perspectives de coopération dans les domaines de la chirurgie robotique, de la santé numérique et de la télémédecine. Ces technologies sont susceptibles de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et à un meilleur accès des citoyens aux services de santé.

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À cette occasion, le ministre de la Santé a reçu une invitation à prendre part au Sommet mondial de la biotechnologie, qui se tiendra les 21 et 22 octobre 2026 à Séoul, en Corée du Sud.