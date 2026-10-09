Tunisie: UNESCO - Le pays réaffirme son engagement en faveur de l'éducation, de la culture et de l'IA responsable

L'ambassadeur, délégué permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), Dhia Khaled, a réaffirmé la priorité accordée par la Tunisie, depuis son indépendance, à l'éducation, en tant que choix national fondé sur la gratuité et l'obligation de l'enseignement, et sur les principes de citoyenneté et d'égalité des chances.

Dans une allocution prononcée devant la séance plénière de la 225e session du Conseil exécutif de l'Organisation, qui se tient à Paris du 5 au 20 octobre, il a souligné l'engagement de la Tunisie à poursuivre le développement de son système éducatif et à renforcer sa capacité d'adaptation aux mutations sociétales et technologiques.

Cet engagement se traduit, notamment, par la création du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, conçu comme un cadre stratégique destiné à améliorer la qualité de l'enseignement et à élaborer des politiques éducatives inclusives et durables, a-t-il indiqué, selon un communiqué publié vendredi par la délégation permanente de la Tunisie auprès de l'UNESCO.

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Dhia Khaled a, également, insisté sur la nécessité de promouvoir une intelligence artificielle responsable qui respecte les droits fondamentaux des citoyens et les principes de l'éthique, tels que définis par l'UNESCO.

Il a affirmé que la Tunisie entend adopter une approche responsable et inclusive de cette technologie, garantissant le respect des droits des citoyens et des principes de la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle.

Sur le plan culturel, le délégué permanent de la Tunsie auprès de l'UNESCO a réitéré la détermination de la Tunisie à préserver, protéger et valoriser son patrimoine culturel et naturel. Il a cité, à cet égard, l'inscription, en 2026, du village de Sidi Bou Saïd sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'intégration du Géoparc du Dahar au Réseau mondial des géoparcs mondiaux de l'UNESCO.

Il a, par ailleurs, plaidé pour que l'Afrique occupe une place prioritaire dans l'action de l'organisation, tout en soulignant l'importance de renforcer l'autonomisation des femmes et des jeunes.

Dans ce contexte, il a rappelé l'engagement de la Tunisie en faveur de la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptée le 31 octobre 2000.

Il a, également, fait état de l'élaboration par la Tunisie d'un deuxième plan d'action national pour la mise en oeuvre de cette résolution et des résolutions complémentaires, dans le cadre de ses efforts en faveur de la participation, de l'égalité et de l'égalité des chances dans les différents domaines.

D'autre part, l'ambassadeur a salué les efforts déployés par l'UNESCO, dans le cadre de son mandat, dans les zones touchées par les conflits et les tensions, notamment en matière de protection du patrimoine et de défense de la liberté d'expression et à la liberté de la presse.

Il a, enfin, souligné la nécessité de renforcer la gouvernance, la transparence et l'efficacité de l'Organisation dans le cadre de l'initiative « UNESCO 80 », afin de lui permettre de mieux répondre aux enjeux et aux défis actuels, aux niveaux national et international.