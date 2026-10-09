Tunisie: Numérisation - La Poste Tunisienne valide plus de 1,8 million d'inscriptions scolaires et universitaires en ligne

Depuis le début de l'année 2026, la Poste tunisienne a entamé le renforcement de son réseau de guichets automatiques bancaires (GAB) à travers le remplacement et l'installation de 200 GAB dans les différentes régions de la République. Ainsi, l'institution disposera du plus grand réseau de guichets automatiques en Tunisie, estimé à environ 800 GAB d'ici la fin de l'année courante.

Ce dynamisme se traduit par l'entrée en exploitation du nouveau système d'information intégré de la Poste Tunisienne (ERP) au niveau des structures centrales et régionales, concrétisant les programmes de modernisation de l'établissement. Ce projet comprend la numérisation et la gestion de plusieurs fonctions fondamentales de l'institution, parmi lesquelles la gestion budgétaire, la gestion de la relation client (CRM), la gestion des achats, la gestion des stocks, la gestion des projets, la gestion de la maintenance, la gestion des ressources humaines, la comptabilité et la finance, ainsi que le système de suivi des performances et des rapports.

Il intègre également le développement d'un système informatique intégré propre aux services postaux, parallèlement à l'implantation d'une plateforme avancée d'aide à la décision (Business Intelligence - BI) s'appuyant sur des indicateurs de performance et l'analyse intelligente des données. Ce projet a été réalisé en partenariat avec des entreprises spécialisées dotées d'une expertise internationale dans le domaine des systèmes de gestion intégrés.

Renforcement de l'infrastructure

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Sur le plan logistique, l'institution a consolidé son infrastructure par le lancement des services de la plateforme d'échange de dépêches du commerce électronique Ecom@africa au niveau de l'aéroport international de Tunis-Carthage. Ce projet pilote vise à renforcer les domaines de partenariat avec l'Union postale universelle (UPU) pour l'implantation d'une plateforme logistique réservée à la région africaine. Il intègre également le soutien aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises (MPME) au niveau national. Et ce, grâce au développement d'un système logistique et d'un écosystème numérique intelligent pour le stockage, le traitement et la distribution des dépêches postales à l'échelle nationale et sur la région de l'Afrique du Nord.

Par ailleurs, la Poste Tunisienne a contribué à la réussite de la rentrée scolaire 2026-2027 en permettant aux parents et aux élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées d'obtenir gratuitement des portefeuilles numériques « Wallets e-Dinar » sur l'ensemble du réseau commercial des bureaux de poste, afin d'effectuer le règlement à distance des frais d'inscription scolaire sans application de frais supplémentaires. Les usagers ont pu utiliser l'application numérique « D17 » ainsi que les différents moyens de paiement électronique de l'institution. Dans ce cadre, environ 1 568 000 élèves ont effectué leur inscription scolaire en ligne pour l'année scolaire actuelle via ces canaux, ce qui représente environ 75 % du nombre total d'élèves.

De même, l'institution a soutenu la rentrée universitaire 2026-2027 en fournissant aux étudiants des portefeuilles numériques « Wallets e-Dinar » gratuits et des cartes de paiement électronique pour accomplir les opérations financières liées au paiement des services universitaires (inscription universitaire à distance, hébergement universitaire, restauration et versement des bourses et prêts universitaires). Jusqu'à la fin du mois de septembre 2026, quelque 287 300 étudiants, soit environ 76 % du nombre total d'étudiants, ont pu effectuer leur processus d'inscription à distance via les moyens de paiement électronique de la Poste Tunisienne.

Quelque 151 bureaux de poste répartis sur l'ensemble du territoire de la République (dont 130 bureaux dans la région du Grand Tunis et 21 bureaux dans les autres gouvernorats) ont été équipés d'un système électronique développé pour permettre aux élèves et étudiants d'acquérir les abonnements de transport scolaire et universitaire au titre de l'année 2026-2027, en plus du site web www.ichtirak.poste dédié à l'achat de ces cartes d'abonnement à distance.