Tunisie: Le pays et ses partenaires européens mobilisés autour du Passeport Numérique des Produits

Une journée nationale d'information et de sensibilisation consacrée au Passeport Numérique des Produits (DPP, en acronyme anglais) a été organisée récemment, par le Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis (CITET).

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Projet d'Accompagnement à la Transition Ecologique de l'Industrie de la Mobilité (PATE-IM) soutenu par la GIZ Tunisie et en collaboration avec ses partenaires professionnels. Les travaux ont porté sur les enjeux stratégiques du DPP pour la Tunisie, les principales orientations et échéances européennes, ainsi que les concepts clés liés à la traçabilité, à la transparence, à la circularité et au partage des données.

Des retours d'expériences internationales ont également été présentés dans plusieurs secteurs, notamment le textile, l'électronique, l'automobile et les batteries. Cette journée a constitué un espace d'échange entre les institutions, les centres techniques, les organisations professionnelles et les entreprises, autour des défis liés à l'évolution des exigences européennes et des perspectives de préparation des acteurs tunisiens.

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La directrice générale du CITET, Kmaira Ben Jannet Mzali a souligné l'importance d'accompagner les entreprises tunisiennes face aux nouvelles exigences environnementales et réglementaires et de renforcer leur capacité à anticiper les évolutions des marchés internationaux.

Le chef de la section commerce au sein de la délégation de l'Union européenne (UE) en Tunisie, Thierry Béranger a mis l'accent sur les perspectives et les orientations européennes en matière de transition écologique et d'économie circulaire, notamment à travers le règlement relatif à l'écoconception des produits durables (ESPR) et le déploiement progressif du DPP.

Cette action s'inscrit dans le cadre de l'Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste », à travers le projet « Partenariats pour l'emploi et l'appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie II », mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en oeuvre par la GIZ Tunisie.