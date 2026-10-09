Tunisie: Vacances d'hiver - Les professionnels du tourisme réclament une révision du calendrier scolaire

La Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien a appelé, jeudi, à la révision du calendrier des vacances d'hiver, lequel a été fixé du 14 au 27 décembre 2026, faisant part de ses « préoccupations quant aux répercussions de ce calendrier sur le tourisme intérieur, dont l'activité connaît habituellement un pic durant les vacances scolaires ».

Ainsi, la Fédération a estimé que « le choix de cette période risque de limiter les possibilités de familles tunisiennes de profiter pleinement des offres touristiques de fin d'année, ce qui pourrait avoir des impacts négatifs sur les flux du tourisme intérieur ainsi que sur l'activité et la rentabilité des différents opérateurs du secteur.

Partant, elle a recommandé de prolonger ledit calendrier jusqu'au 1er janvier 2027, afin de permettre aux familles « de mieux profiter de la période des fêtes de fin d'année, tout en offrant aux opérateurs touristiques des conditions plus favorables pour organiser leurs programmes et leurs offres ».

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Par ailleurs, la Fédération a proposé « d'adopter un principe d'alternance dans la programmation des vacances scolaires entre les cinq régions éducatives du pays », estimant que cette approche permettrait d'étaler la demande touristique, notamment dans les régions intérieures à vocation touristique, à l'instar du sud tunisien, et de réduire la concentration de la fréquentation sur une période limitée.

« Une telle organisation contribuerait à atténuer la pression sur les établissements touristiques, à limiter les hausses de prix et à améliorer l'utilisation des capacités d'hébergement et des services disponibles. Elle permettrait également, à un plus grand nombre de familles, de bénéficier des offres touristiques dans de meilleures conditions », a-t-elle précisé.

L'objectif est d'assurer une meilleure cohérence entre le calendrier scolaire et les enjeux sociaux, économiques et touristiques, tout en faisant du tourisme intérieur un levier essentiel du développement régional et une composante importante de la qualité de vie des familles tunisiennes.