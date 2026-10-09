Tunisie: Lancement officiel du Conseil d'Affaires Tuniso-Guinéen

9 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

En marge de la mission économique multisectorielle conduite en République de Guinée du 6 au 11 octobre 2026, et lors d'une cérémonie officielle tenue le 09 octobre à l'hôtel Noom à Conakry, le Tunisia Africa Business Council (TABC) annonce la création officielle du Conseil d'Affaires Tuniso-Guinéen (CATG), destiné à renforcer les échanges commerciaux, les investissements et les partenariats entre les entreprises tunisiennes et guinéennes.

Ce lancement marque une nouvelle étape dans le rapprochement des communautés d'affaires des deux pays. Le CATG ambitionne de constituer un cadre permanent de dialogue et de coopération, facilitant l'identification d'opportunités, la mise en relation des opérateurs économiques et le développement de projets conjoints.

Le Conseil est présidé par Mme Djeneba Keita Hann, accompagnée de plusieurs opérateurs économiques Guinéens de premier plan. Du côté tunisien, plusieurs membres de la délégation prennent part à cette dynamique et rejoignent le Conseil d'affaires tuniso Guinéen.

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La participation des opérateurs tunisiens et guinéens constitue le moteur de cette initiative. Leur mobilisation permettra de rapprocher les besoins du marché guinéen et les expertises tunisiennes, tout en favorisant des collaborations fondées sur la complémentarité, le transfert de savoir-faire et la création de valeur partagée.

Dans un contexte marqué par l'accélération des grands programmes de développement de la Guinée, notamment Simandou 2040, le CATG entend encourager les partenariats dans des secteurs à fort potentiel et développer les investissements des opérateurs économiques Tunisiens en Guinée.

À travers des rencontres d'affaires, des missions économiques, des échanges d'informations et un suivi régulier des opportunités identifiées, le Conseil ambitionne de donner une continuité concrète aux contacts noués durant cette mission et d'accompagner leur transformation en partenariats durables.

Avec le lancement du CATG, le TABC et ses partenaires guinéens réaffirment leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion aux relations économiques tuniso-guinéennes, au service de l'investissement, de l'emploi et du développement des deux pays.

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