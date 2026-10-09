Sénégal: BRVM - Baisse de la totalité des indicateurs clés de la bourse ce vendredi 9 octobre 2026.

Après plusieurs jours de hausse, la totalité des indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une baisse au terme de la séance de cotation de ce vendredi 9 octobre 2026.

L'indice composite a ainsi régressé de 0,28% à 546,86 points contre 548,41 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 0,39% à 264,57 points contre 265,60 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige s'est replié de 0,26% à 203,08 points contre 203,61 points la veille.

Concernant l'indice BRVM Principal, il a enregistré une baisse de 0,43% à 379,13 points contre 380,78 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une baisse de 0,29 % à 220,30 points contre 220,93 points la veille.

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Au niveau des activités du marché, la valeur totale des transactions passe de 2,785 milliards de FCFA la veille à 2,956 milliards de FCFA ce vendredi 9 octobre 2026, soit une baisse de 171 millions.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 61,117 milliards, s'établissant à 21 444,972 milliards de FCFA contre 21 506,089 milliards de FCFA le jeudi 8 octobre 2026.

Celle du marché des obligations connait aussi une baisse de 5,264 milliards, passant de 13 540,164milliards de FCFA la veille à 13 534,900 milliards de FCFA ce 9 octobre 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BICI Côte d'Ivoire (plus 4,75% à 32 945 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,81% à 3 000 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 2,32% à 37 950 FCFA) ONATEL Burkina Faso (plus 2,04% à 3 005 FCFA) et Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (plus 1,96% à 10 400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 5,51% à 1 800 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 4,16% à 4 150 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 4,14% à 30 005 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 5,08% à 1 870 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 3,95% à 3 650 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 3,87% à 2 110 FCFA).