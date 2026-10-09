Ethiopie: Le GERD est essentiel à l'intégration régionale et à la résilience climatique , déclare un diplomate

Addis Ababa — Le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) est essentiel pour promouvoir l'intégration régionale et atténuer les défis liés au climat, notamment les inondations et les sécheresses graves, dans les pays en aval, a déclaré l'ambassadeur Zerihun Abebe, directeur général des Affaires africaines au ministère éthiopien des Affaires étrangères.

Dans un entretien accordé à l'ENA, l'ambassadeur Zerihun a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la coopération, de l'intégration régionale et de l'utilisation équitable des eaux du Nil, soulignant l'importance d'un partage équitable des bénéfices entre les pays riverains.

Il a indiqué que l'Éthiopie s'était efforcée de prendre en compte les intérêts des pays en aval lors de la construction du GERD, mettant en avant le potentiel du barrage à contribuer au développement régional, à la résilience climatique et à la sécurité énergétique.

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Selon le directeur général, ce barrage représente un investissement africain majeur dans l'énergie propre et offre des opportunités pour relever les défis climatiques communs. Ses avantages pourraient s'étendre au Soudan et à l'Égypte grâce à la production d'électricité, au stockage de l'eau et à la prévention des inondations.

L'ambassadeur a noté que le réservoir du GERD pourrait contribuer à réduire les pertes d'eau liées au stockage, car il est situé dans une zone où les taux d'évaporation sont comparativement plus faibles que dans la région entourant le haut barrage d'Assouan en Égypte.

Il a également souligné le potentiel du barrage à atténuer les inondations extrêmes en régulant les débits d'eau, ce qui contribuerait à réduire les dégâts causés aux infrastructures, à protéger les vies humaines et à préserver les moyens de subsistance dans les zones en aval.

Concernant la gestion de la sécheresse, il a déclaré que le stockage d'eau au GERD pourrait créer des opportunités pour une coopération accrue entre les pays du bassin du Nil pendant les périodes de pénurie d'eau.

Le directeur général a en outre décrit le barrage comme un atout régional stratégique dont la production hydroélectrique pourrait contribuer à répondre à la demande en électricité des pays voisins tout en soutenant la transition vers des sources d'énergie plus propres.

L'élargissement de l'accès à l'électricité renouvelable, a-t-il ajouté, pourrait renforcer la coopération énergétique transfrontalière et contribuer aux efforts plus larges visant à lutter contre le changement climatique.

L'ambassadeur Zerihun a souligné que la concrétisation des avantages à long terme du GERD nécessiterait une coopération soutenue entre les pays du bassin du Nil, notant que la collaboration autour des ressources en eau partagées est essentielle pour faire progresser l'intégration régionale et relever les défis communs en matière d'environnement et de développement.