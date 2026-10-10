Afrique de l'Ouest: Sénégal - La DGFD mobilise 74,377 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

10 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Pour faire face aux besoins budgétaires de l'Etat du Sénégal, la Direction Générale des Financements et de la Dette (DGFD) a mobilisé ce vendredi 9 octobre 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 74,377 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 et 5 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

La DGFD avait mis en adjudication un montant de 80 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 84,407 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 105,51%.

Le montant des soumissions retenu se situe à 74,377 milliards et celui rejeté à 10,030 milliards. Ce qui donne un taux d'absorption de 88,12%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,87% pour les bons, 8,16% pour les obligations de 3 ans et 7,82% pour celles de 5 ans.

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La DGFG s'engage à rembourser les investisseurs leurs bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 10 octobre 2027. Les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale de ces titres.

Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, la DGFD compte le faire le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 12 octobre 2029 pour les titres de 3 ans et au 12 octobre 2031 pour celles de 5 ans. L'émetteur réglera les intérêts annuellement au taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans et 6,45% pour celles de 5 ans, et ce dès la fin de la première année.

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