Gabon: Pays pétrolier en manque de carburant, le paradoxe gabonais

La pénurie de carburant perturbe le quotidien des populations et l'économie. Comment un pays riche en pétrole peut-il manquer d'essence ?

Ces derniers jours, aux abords des stations-service, des scènes chaotiques ont été constatées. Des hommes et des femmes en colère, des files interminables de voitures, des gens qui transportent des bidons... La pénurie de carburant se ressent partout, jusque dans les plus petits villages du pays.

Ce vendredi, au petit matin, les usagers ont tout de même eu une lueur d'espoir, à la suite de la déclaration de Clotaire Kondja, ministre du pétrole gabonais.

"Il est présentement 5h du matin, nous sommes ici à la station Gab Oil d'Awoungou, où nous venons pour le déchargement du carburant, donc de l'essence et du gasoil qui a été chargé au centre de remplissage de la SGEPP", dit le ministre.

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Un approvisionnement qui devrait soulager bon nombre d'usagers, mais jusqu'à quand ?

Une dépendance des importations

Bien que le Gabon soit un important producteur de pétrole, sa dépendance vis-à-vis des importations reste forte en raison des limites de sa capacité de raffinage.

Selon plusieurs estimations, le Gabon importe une large majorité des carburants raffinés qu'il consomme.

Ni la Société gabonaise de raffinage ni le ministère du Pétrole n'ont souhaité répondre à nos questions sur les causes structurelles de cette faiblesse.

François Binet, expert en marchés financiers, nous explique ce qu'il définit comme un paradoxe qui doit interpeller.

"Cette pénurie révèle quatre fragilités structurelles. La première, c'est la faiblesse de la transformation locale. Et je crois que dans plusieurs années, naturellement avec l'arrivée du nouveau pouvoir du nouveau chef de l'État, le combat sera la transformation locale. Deuxièmement, la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement. Troisièmement, la dépendance excessive de l'économie à l'énergie fossile. Enfin, quatrièmement, le paradoxe de la rente pétrolière."

Si les nouvelles livraisons permettent un retour progressif à la normale, cette crise a mis en lumière les fragilités du système d'approvisionnement gabonais.

Le gouvernement a lui-même annoncé vouloir moderniser la raffinerie de Port-Gentil, renforcer les stocks stratégiques et étudier la construction d'une nouvelle raffinerie, afin de réduire la dépendance du pays aux importations.