Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 octobre 2026

revue de presse

Mauritanie : Mokhtar Ould Djay reconduit au poste de Premier ministre

Mokhtar Ould Djay a été reconduit au poste de Premier ministre vendredi et chargé de former un nouveau gouvernement.

La présidence a annoncé sa reconduction par décret du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

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Cette décision intervient quelques heures après la démission du gouvernement présentée par Ould Djay, à la suite de la réception par le chef de l’État du rapport d’une commission d’enquête indépendante sur les incendies survenus dans deux principales sous-stations électriques de la capitale, Nouakchott. [Source TRT Afrika]

Afrique du Sud : L'ex-président Jacob Zuma est hospitalisé

L'ancien président sud-africain Jacob Zuma est actuellement hospitalisé.

L'actuel chef d'état Cyril Ramaphosa a déclaré vendredi que ce dernier suit un traitement médical. « Le président Jacob Zuma n’était pas en bonne santé et il est désormais pris en charge par des médecins », a déclaré Ramaphosa aux journalistes dans des propos relayés par la chaîne nationale SABC. « Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons qu’il se remettra rapidement, qu’il reprendra des forces et qu’il continuera à servir le peuple sud-africain de quelque manière que ce soit. »

Plusieurs médias locaux ont rapporté que Zuma avait été transporté mercredi en ambulance vers une clinique médicale de la ville de Pietermaritzburg, dans l’est du pays. [Source Africanews]

Mali : Trois condamnations à mort prononcées à Gao

La première session de la chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Gao a examiné neuf affaires impliquant onze accusés. À l’issue des audiences, trois condamnations à mort, une peine de réclusion criminelle à perpétuité et trois acquittements ont été prononcés.

Organisées du 6 au 8 octobre, les audiences ont également abouti au prononcé de quatre peines de réclusion criminelle comprises entre dix et vingt ans, selon le bilan publié vendredi par l’Agence malienne de presse (AMAP).

Les neuf dossiers portaient sur deux assassinats, un meurtre, deux affaires de coups mortels, un viol et trois affaires d’atteintes sexuelles sur mineurs, qualifiées de « pédophilie » par l’agence officielle. [Source Apanews]

Côte d’Ivoire : Octobre rose 2026 face au défi du diagnostic tardif du cancer du sein

En Côte d’Ivoire, Octobre rose 2026 mobilise associations et autorités sanitaires autour du dépistage du cancer du sein. Selon les estimations GLOBOCAN 2024, la maladie a représenté 4 845 nouveaux cas et 2 284 décès en 2024, ce qui en fait le premier cancer chez les femmes ivoiriennes.

Cette année, les campagnes s’étendent aux villes de l’intérieur, et un premier camion public de mammographie doit faciliter l’accès aux examens. Au-delà de la sensibilisation, deux difficultés persistent avec un diagnostic tardif et le coût des traitements pour des patientes souvent dépourvues d’assurance maladie. [Source Afrik.com]

Égypte : Une rédaction entière réduite au silence

Une rédaction entière, réduite au silence en Égypte. L'ensemble des journalistes du média en ligne Matsadaash a été arrêté ce lundi. Détenus pendant cinq jours et torturés, selon leurs dires, ils sont poursuivis par la justice égyptienne pour terrorisme et diffusion de « fausses informations ».

Plus de 80 organisations, parmi lesquelles Human Rights Watch, Reporters sans frontières et le Comité pour la protection des journalistes, exigent leur libération immédiate. Un appel presque vain, tant le régime autoritaire d'Abdel Fattah al-Sissi musèle la liberté de la presse dans le pays. [Source RFI]

RDC : Joseph Kabila accuse le pouvoir de Tshisekedi d’avoir instauré « la tyrannie »

L’ancien président congolais Joseph Kabila a vivement critiqué, vendredi 9 octobre, la gouvernance de son successeur Félix Tshisekedi, dans une adresse à la nation consacrée à la situation politique et sécuritaire de la République démocratique du Congo (RDC). Dénonçant une dégradation des institutions, des libertés publiques et de la sécurité, il a annoncé de prochaines initiatives politiques. Le gouvernement a aussitôt rejeté ses accusations.

Dans son intervention, Joseph Kabila a estimé que la situation de la RDC s’était considérablement détériorée depuis son départ du pouvoir en janvier 2019. L’ancien chef de l’État a notamment regretté que les propositions formulées lors de sa précédente allocution, le 23 mai 2025, notamment une « thérapie de choc en 12 points », aient été « superbement ignorées ». [Source LSI Africa]

Caution de 70.000 dollars pour travailler aux États-Unis : Les étudiants africains qui ont le plus à perdre

Le prix de 70.000 dollars n’est pas qu’un chiffre. C’est un mur qui pourrait se dresser au bout du diplôme américain. Washington a choisi le mois d’octobre 2026 pour envoyer un signal qui dépasse les frontières américaines.

Le 7 octobre, le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a annoncé un projet de règlement imposant des frais de 70.000 dollars par étudiant détenteur d’un visa F-1 pour une première participation à l’OPT, la «formation pratique optionnelle», et de 30.000 dollars pour toute participation ultérieure. [Source Le 360 Afrique]

Souveraineté numérique : Les pays ouest-africains connectent leurs stratégies

Dakar a accueilli, ce jeudi 8 octobre 2026, la réunion interministérielle constitutive du Conseil interministériel du réseau ouest-africain des « Backbones » nationaux (Roa-Bn). Cette rencontre, qui a réuni dix pays membres, a pour objectif de renforcer la synergie régionale et de promouvoir le développement des infrastructures numériques.

L’avenir du numérique en Afrique de l’Ouest a été au cœur des échanges, hier, jeudi 8 octobre, lors de la réunion interministérielle constitutive du Conseil interministériel du réseau ouest-africain des « Backbones » nationaux (Roa-Bn).

À Dakar, les représentants des dix pays membres de cette instance régionale se sont penchés sur les enjeux économiques et sociaux liés au développement du numérique. Ils engagent leurs États respectifs à s’investir davantage dans la mise en œuvre et la valorisation des infrastructures numériques transfrontalières. Cela, pour garantir la connectivité entre les États et offrir aux communautés des opportunités économiques. [Source Le Soleil]

Au Bénin, le projet de budget 2027 bondit de 14,7 % à 4 757 milliards FCFA

Le projet de loi de finances 2027 du Bénin s’établit à 4 757,029 milliards de FCFA. Les dépenses sociales atteindraient 1 597,533 milliards, sur fond de croissance attendue à 7,5 %.

Le gouvernement béninois a transmis à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances 2027 arrêté à 4 757,029 milliards de FCFA. Le montant progresse de 14,7 % par rapport à la loi de finances rectificative 2026, évaluée à 4 148,357 milliards de FCFA.

Le texte repose sur une croissance économique attendue à 7,5 %, un déficit budgétaire global de 2,8 % du produit intérieur brut et une inflation de 2 %. Ces deux derniers indicateurs resteraient sous les seuils communautaires de l’UEMOA. [Source Beninwebtv]

Gabon : Le gouvernement engage une réforme pour accélérer la dématérialisation des transactions financières

Le gouvernement gabonais entend renforcer l’encadrement juridique des paiements électroniques et accélérer leur adoption dans l’économie nationale. Réuni le jeudi 8 octobre 2026 à Libreville, le Conseil des ministres a examiné un projet de loi portant ratification et modification de l’ordonnance n°0002/PR/2026 du 26 février 2026, fixant les règles applicables aux paiements digitaux.

Porté par le ministre de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation, Mark Doumba, ce texte ambitionne de favoriser l’inclusion financière, de sécuriser le développement des solutions de paiement et d’organiser la transition progressive vers des transactions dématérialisées, aussi bien dans le secteur public que privé. [Source GabonMediaTime]