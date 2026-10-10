Madagascar: Haltérophilie / Juniors - Les Malgaches réalisent une razzia

À Mostaganem, en Algérie, Madagascar frappe fort aux Championnats d'Afrique d'haltérophilie des jeunes et des juniors 2026.

Tendry Tsiky Mahay Tia et Voharimboninahitra Ralijaona ont brillé aux Championnats d'Afrique des jeunes et des juniors 2026, en Algérie, en remportant à eux deux neuf médailles d'or. Cette moisson exceptionnelle est marquée par un record continental à l'épaulé-jeté, confirmant le potentiel de la relève malgache sur la scène africaine.

Chez les filles, Tendry Tsiky Mahay Tia a fait parler sa puissance dans la catégorie des 62 kg. Avec 62 kg soulevés à l'arraché et 78 kg à l'épaulé-jeté, la jeune championne s'offre six médailles d'or, chez les cadettes et les juniors. Une performance de premier plan pour celle qui s'apprête désormais à porter les espoirs malgaches sur une autre scène internationale.

La prochaine échéance est déjà en ligne de mire : les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Qualifiée pour ce rendez-vous, Tendry représentera Madagascar et le continent africain dans quelques semaines. De quoi aborder cette compétition avec confiance, après cette démonstration de force en terre algérienne.

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Chez les garçons, Voharimboninahitra Ralijaona n'a pas été en reste. Le jeune leveur de fonte a décroché trois médailles d'or grâce à deux barres impressionnantes : 82 kg à l'arraché et 110 kg à l'épaulé-jeté. Cerise sur le gâteau, cette dernière performance lui permet d'établir un nouveau record d'Afrique dans la catégorie des jeunes.

Record continental

Cet exploit renforce l'éclat de la campagne malgache. Avec neuf médailles d'or et un record continental, les deux champions mettent en lumière le potentiel de l'haltérophilie nationale et le travail accompli pour faire émerger une nouvelle génération compétitive.

Pour Madagascar, ces résultats dépassent le simple tableau des médailles. Ils nourrissent les ambitions à l'approche des prochains rendez-vous internationaux et font rayonner les couleurs nationales. À Dakar, Tendry Tsiky Mahay Tia aura désormais l'occasion de confirmer sur la scène olympique de la jeunesse les promesses affichées en Algérie. En attendant, la Grande Île peut savourer cette razzia dorée et ce nouvel exploit continental.

L'hymne national « Ry Tanindrazanay malala ô ! » a résonné sur les podiums africains, tandis que les haltérophiles malgaches ont une nouvelle fois démontré leur puissance. Leur discipline figure parmi les pourvoyeuses de breloques dorées sur la scène internationale.