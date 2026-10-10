Madagascar: Salon international de l'alimentation - Les produits transformés cherchent preneurs

Dix entreprises malgaches participeront au SIAL, à Paris, du 17 au 21 octobre, pour présenter leurs produits transformés et conquérir de nouveaux marchés à l'international.

Trouver des acheteurs, décrocher des contrats et faire connaître les produits transformés malgaches à l'étranger. Dix entreprises participeront au Salon international de l'alimentation (SIAL), du 17 au 21 octobre à Paris. Cette présence vise à élargir les débouchés commerciaux et à renforcer la place des productions locales sur les marchés internationaux.

Vanille et dérivés, cacao, cannelle en bâton, baie rose, huiles essentielles et produits végétaux transformés figurent parmi les spécialités que les entreprises sélectionnées présenteront aux professionnels de l'agroalimentaire. La délégation rassemble des opérateurs installés à Antananarivo et dans plusieurs régions, notamment des petites et moyennes entreprises disposant d'un potentiel à l'exportation.

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« Madagascar a de bons produits. Ce sont les produits transformés qui sont attendus », souligne Ny Riana Nampoina Raharimanjato, ministre de l'Industrialisation et du Développement du Secteur privé. L'objectif est de renforcer la transformation des matières premières disponibles dans le pays afin d'en accroître la valeur avant leur exportation.

Un appui financier

La participation au SIAL doit permettre aux entreprises de rencontrer des acheteurs, de nouer des partenariats et de mieux connaître les exigences du commerce international. Des rencontres entre professionnels sont prévues à Paris. Un suivi des opportunités commerciales sera également assuré après le salon afin de prolonger les contacts établis pendant l'événement.

Malakasy, une entreprise implantée à Toliara, fait partie des participants. Spécialisée dans la production de farine de manioc de haute qualité, elle exerce depuis 3 ans et exporte déjà vers Maurice et La Réunion. Sa participation au SIAL représente occasion de prospecter d'autres marchés et de faire valoir son savoir-faire auprès de nouveaux acheteurs. L'accès au marché européen nécessite toutefois le respect de normes strictes en matière de qualité et de conformité des produits.

La sélection des dix entreprises repose notamment sur leur capacité à exporter et sur la nature de leurs activités. Outre les produits végétaux transformés, les filières représentées comprennent la vanille, le girofle, le café, le miel, l'aquaculture et l'algoculture. Certaines entreprises travaillent sur des produits issus des régions, où la transformation locale peut ouvrir de nouvelles perspectives commerciales.

Les coûts liés à la participation aux salons internationaux représentent un obstacle pour de nombreux opérateurs. Pour cette édition, le financement mobilisé par le Projet Pôles intégrés de croissance (PIC3), avec le soutien de la Banque mondiale, s'élève à 123 351,90 euros. Cette enveloppe couvre notamment les frais d'inscription et la mise à disposition du stand collectif, pour un montant de 10 800 euros par entreprise. Les participants restent responsables de leurs frais de déplacement et d'hébergement.

La participation malgache est coordonnée par le ministère de l'Industrialisation et du Développement du Secteur privé, en collaboration avec le PIC3 et la Chambre de commerce et d'industrie France-Madagascar (CCIFM).

Au-delà de la visibilité acquise au salon, les résultats dépendront des retombées commerciales concrètes. Les contacts établis devront déboucher sur des commandes et des partenariats durables. Pour les entreprises malgaches, l'enjeu est de conquérir de nouveaux marchés tout en augmentant la valeur ajoutée des produits transformés localement.