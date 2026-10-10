Madagascar: Bonne gouvernance - La société civile réclame plus de transparence

10 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Juliano Randrianjakarilala

Une rencontre consacrée à l'élaboration du plan national de partenariat pour un gouvernement ouvert s'est tenue à La Résidence, à Ankerana. Cette initiative intervient alors que Madagascar ne remplit pas encore l'ensemble des conditions requises par le cadre international en matière de bonne gouvernance et n'atteint pas les indicateurs fixés pour améliorer la gestion des affaires publiques.

Des représentants de la société civile ont participé à cet atelier et ont insisté sur la nécessité d'assurer la transparence afin de faciliter le suivi des actions publiques. Plusieurs questions ont été abordées, notamment l'ouverture de l'administration à la diffusion d'informations sur ses activités, ainsi que la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.

La ministre chargée de la Réforme, Hanitra Razafimanantsoa, figure parmi les personnalités ayant accompagné l'élaboration de ce plan. Lors de l'ouverture de l'atelier, elle a souligné que « la volonté politique mise en oeuvre pour rétablir la confiance de la population envers l'État est importante ».

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