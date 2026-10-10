Madagascar: Emploi - Des pistes pour mieux protéger les travailleurs

La protection des travailleurs et l'amélioration des conditions d'emploi ont été au coeur des « Dialogues d'échanges sur le travail, l'emploi et la fonction publique », organisés les 7 et 8 octobre 2026. Pendant deux jours, représentants des ministères, travailleurs, employeurs, syndicats et acteurs sociaux ont échangé sur les difficultés rencontrées dans le monde professionnel.

Autour du thème «Valoriser l'être humain : une garantie majeure pour la réforme en profondeur de la République de Madagascar», plusieurs pistes ont été avancées. La sécurité et la santé au travail, ainsi que la protection sociale, notamment celle des travailleurs indépendants, figurent parmi les priorités.

Les participants ont également proposé de moderniser le Code de prévoyance sociale et de renforcer le contrôle du versement des cotisations patronales à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. La protection des travailleurs malgaches à l'étranger nécessite, elle aussi, une attention particulière, notamment dans le cadre des conventions bilatérales. L'évolution du marché de l'emploi a conduit les participants à examiner les effets du numérique et de l'intelligence artificielle sur les métiers et les compétences.

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Dans la Fonction publique, les propositions portent sur l'élaboration d'un code commun aux agents de l'État, le développement de la Fonction publique territoriale et l'amélioration de la politique de rémunération.

Ces recommandations devront alimenter les prochaines discussions nationales consacrées aux réformes.