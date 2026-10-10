Madagascar: Analakely - La circulation se transforme en labyrinthe

10 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianinstosa

Circuler à Analakely relève d'un parcours du combattant, notamment entre les secteurs de l'Arcade et de la Muraille de Chine.

Dans le cadre du projet PIAA2, la police municipale renforce la régulation du trafic. Les véhicules stationnés sur les voies de circulation sont déplacés, tandis que les agents orientent les usagers et encadrent les arrêts des taxis-be.

Les stationnements gênants compliquent le passage dans ce secteur très fréquenté de la capitale. Les policiers municipaux interviennent pour libérer les voies et rappeler aux conducteurs les règles à respecter. Ils veillent également à l'organisation des arrêts des transports en commun afin de limiter les encombrements.

Ces interventions visent à mieux organiser le trafic et à faciliter les déplacements dans cette partie d'Analakely. Les usagers sont ainsi appelés à respecter les consignes des agents et à éviter les arrêts qui entravent la circulation.

La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) indique que le trafic reste globalement fluide dans la zone concernée. La régulation du stationnement et des arrêts des transports en commun demeure toutefois essentielle dans ce secteur où se croisent quotidiennement automobilistes, taxis-be et piétons.

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