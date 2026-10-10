Madagascar: Postes - Le réseau postal face aux mutations numériques

10 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianinstsoa

La transformation numérique redéfinit les missions du réseau postal. À l'occasion de la Journée mondiale de la poste, célébrée le 9 octobre, le ministre chargé des Postes, Mahefa Andriamampiadana, a rappelé l'importance de ce réseau dans les échanges et le développement socio-économique. Au-delà de la distribution des lettres et des colis, les services postaux contribuent désormais aux activités commerciales, notamment au commerce électronique, et facilitent l'accès à divers services pour les particuliers, les entreprises et les institutions publiques. Cette mutation impose au secteur de faire évoluer ses prestations en fonction des nouveaux besoins des usagers.

Cette année, la célébration s'articule autour du thème «Un réseau postal unique, des possibilités infinies», qui met en lumière l'envergure de cette infrastructure à l'échelle internationale. Selon le ministre, le réseau postal mondial rassemble plus de 660 000 bureaux et 4,6 millions de travailleurs. Son fonctionnement repose sur la coopération entre les opérateurs postaux et sur l'intégration progressive des technologies numériques.

Au-delà des échanges commerciaux, le réseau postal contribue à rapprocher les services des populations, notamment dans les zones rurales et auprès des communautés vulnérables. Il peut également faciliter l'accès aux services financiers et sanitaires. Son rôle dans l'accompagnement des petites entreprises et des femmes entrepreneures figure parmi les enjeux évoqués par le ministre.

Toutefois, les changements dans les modes de communication et les avancées technologiques obligent le secteur à repenser ses prestations. La modernisation des services et le renforcement de la coopération entre les opérateurs apparaissent ainsi indispensables pour préserver la pertinence du réseau postal dans un contexte marqué par l'essor des échanges numériques.

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Le ministre a par ailleurs rendu hommage à l'engagement et au professionnalisme des travailleurs du secteur, tout en insistant sur la nécessité de poursuivre les efforts d'adaptation. L'objectif consiste à maintenir le réseau postal au coeur des échanges tout en répondant aux attentes croissantes des usagers.

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