Madagascar: Eli / Rakotonindrina - « La GNBC veut se mesurer aux meilleures équipes africaines »

interview

Après le troisième sacre de la GNBC dames dimanche, Eli Michael Rakotonindrina, l'entraîneur, revient sur les clés de cette réussite et affiche son ambition sur le continent.

Quel sentiment vous anime après ce troisième titre consécutif de la GNBC dames ?

La joie est sans doute le premier sentiment qui nous anime, car les efforts fournis tout au long de la saison ont porté leurs fruits. Remporter un titre est toujours une satisfaction, mais réussir à le conserver pour la troisième année consécutive (2024, 2025, 2026) représente une fierté particulière. Cette consécration est une récompense collective, obtenue grâce à l'engagement, à la détermination et aux sacrifices de tous les acteurs sur et en dehors du terrain.

Comment s'est déroulée la préparation de l'équipe durant la saison ? Quelles stratégies avez-vous mises en place pour défendre votre titre ?

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À la GNBC, nous cherchons toujours à bien préparer le début de saison afin de permettre à l'équipe de trouver rapidement ses repères. Cette année, nous avons particulièrement insisté sur le renforcement des capacités physiques et l'amélioration de l'adresse au tir. Défendre un titre est toujours difficile, car les adversaires sont davantage motivés face au champion en titre. Il fallait donc maintenir notre concentration et notre discipline tout au long du championnat.

Quel moment ou quel élément a été déterminant dans cette nouvelle conquête du titre ?

Pour moi, la principale force de cette équipe réside dans la cohésion et la bonne entente entre les joueuses. Elles s'apprécient, se soutiennent et avancent ensemble vers un objectif commun. Le basketball est un sport d'équipe : les individualités comptent, mais elles doivent être mises au service du collectif. Cette solidarité, associée à l'écoute et à l'engagement des joueuses, a constitué un avantage important dans notre quête du titre.

Malgré ce nouveau sacre, quels aspects doivent encore être améliorés au sein de la GNBC et du basketball malgache ?

Même si nous sommes championnes, nous ne devons pas considérer que tout est acquis. Il reste encore beaucoup de travail à effectuer pour améliorer notre jeu, notre maîtrise technique et la qualité de notre préparation. Plusieurs aspects du jeu ne sont pas encore suffisamment maîtrisés et nécessitent davantage de travail, de formation et de pratique. Nous devons continuer à apprendre, à corriger nos lacunes et à élever notre niveau d'exigence.

Quelles sont les ambitions de la GNBC dames pour les prochaines saisons, sur le plan national et international ?

Notre premier objectif est de conserver notre titre national et de poursuivre cette dynamique de réussite. Mais nous voulons également franchir un nouveau cap en participant à la Coupe d'Afrique des clubs champions. Cette compétition nous permettrait de nous mesurer à des équipes d'autres pays, de découvrir d'autres styles de jeu et d'évaluer réellement notre niveau sur la scène continentale.