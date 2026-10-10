Madagascar: Rugby à XV / Coupe de Madagascar - L'US Ankadifotsy face au piège du TFA

L'US Ankadifotsy affronte le TF Anatihazo ce dimanche en quarts de finale de la Coupe de Madagascar. Favorite sur le papier, l'USA devra se méfier d'un TFA déterminé à décrocher sa place en demi-finales.

L'US Ankadifotsy et le TF Anatihazo se disputent une place dans le dernier carré de la Coupe de Madagascar ce dimanche à partir de 13 heures au stade Makis Andohatapenaka. L'avantage penche du côté de l'USA, mais le TFA entend jouer pleinement ses chances. Les deux équipes ont un objectif commun : décrocher le précieux billet pour le dernier carré.

Sur le papier, l'US Ankadifotsy part avec les faveurs des pronostics. Club historique du rugby malgache, fondé en 1922, l'USA possède une expérience appréciable des grandes échéances. Double finaliste du championnat de Madagascar, avec une dernière apparition en finale en 2023, le club d'Ankadifotsy ambitionne de retrouver les premiers rôles. Sa capacité à gérer la pression des matchs à élimination directe pourrait peser dans cette rencontre.

« C'est un match à élimination directe. Donc il n'y a pas de calcul à faire. Il faut chercher la victoire, rien que la victoire », confie Eric Tovondrainy, coach assistant de l'US Ankadifotsy.

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Détermination

Mais le TF Anatihazo n'a pas l'intention de servir de simple faire-valoir. La formation a déjà démontré qu'elle pouvait rivaliser avec des adversaires solides. En 2025, elle avait notamment battu le TFM Ankasina sur le score de 37 à 30 en quart de finale de la Coupe de Madagascar. Ce précédent témoigne de son potentiel dans les rencontres couperets.

Mamy Andriamaro, l'entraîneur du TFA, affiche sa détermination : « Les deux équipes ont chacune leur point fort et la chance d'aller en demi-finales est de cinquante-cinquante. Nous tâcherons de ne pas donner d'espaces aux joueurs d'en face. »

La qualification se jouera sur la capacité de chaque formation à imposer son jeu et à limiter les erreurs. L'USA devra confirmer son statut de favorite, tandis que le TFA misera sur la discipline, la cohésion et l'efficacité pour déjouer les pronostics. Au terme de ce duel, une seule équipe validera son billet pour les demi-finales et restera en course pour le titre national.