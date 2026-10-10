Madagascar: RUN / Championnat de Madagascar - La Polo la plus rapide du monde suscite la curiosité

La quatrième manche s'annonce électrique. Les passionnés de sport mécanique relaient depuis mercredi, sur les réseaux sociaux, l'arrivée à l'aéroport d'Ivato de la Volkswagen Polo S3000 R30. Cette voiture de 1 300 chevaux et à quatre roues motrices appartient au pilote et préparateur allemand Ben Rauch, fondateur de la société Don Octane, spécialisée dans la préparation de voitures de drag racing.

Ce « monstre » préparé par Don Octane est présenté comme « la Polo la plus rapide du monde », avec un temps record de 7,60 secondes réalisé à Santa Pod Raceway. Des pages spécialisées dans la mécanique sur Facebook et de simples passionnés affirment que « Nouroudine Mamodaly en aurait fait l'acquisition (...) et que l'Audi TT du champion de Madagascar en 2025 a déjà un nouveau propriétaire ».

Joint au téléphone, Nouroudine n'a rien voulu confirmer pour l'heure, évoquant vaguement cette possibilité : « Peut-être que le propriétaire veut la conduire lui-même (...) Vous verrez sur place le jour de l'événement ».

Plein de suspense

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L'East Coast, organisée par le club Run Mada à Toamasina les 31 octobre et 1er novembre et comptant pour la quatrième et avant-dernière manche du championnat de Madagascar, s'annonce ainsi riche en suspense et en spectacle. Le pilote du Run Mada, Tahiana « Jaytaxx » Rasolojaona, au volant d'une BMW E30, occupe la tête du classement provisoire avec 67 points, après sa victoire lors de la première manche et sa deuxième place lors de chacune des deux suivantes. Nouroudine occupe la place de dauphin grâce à ses victoires lors des deux dernières manches, après son abandon à la manche inaugurale.