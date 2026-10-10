Madagascar: Judo /Mondial - Zo Andriambolona chute d'entrée

10 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Éliminée d'entrée. La troisième représentante de la Grande Île, la judokate du JC Saint-Michel, Zo Hajanirina Andriambolona, a échoué dès son premier combat hier au championnat du monde à Bakou, en Azerbaïdjan. Âgée de 31 ans et classée 54e mondiale, Zo a été battue par trois pénalisations de refus de combat, l'équivalent de l'ippon, dès les 32es de finale des -78 kg par la Guinéenne Marie Branser, âgée de 34 ans et 11e au classement mondial.

L'expérimentée Guinéenne, vice-championne d'Afrique, avait décroché la médaille de bronze au Grand Prix de Lima au mois d'août et l'or du Grand Prix du Nord d'Autriche en mars. Zo avait, quant à elle, terminé cinquième au championnat d'Afrique en avril, après avoir décroché l'or de l'Open africain de Dakar en mars.

Les deux autres représentantes malgaches ont également quitté la compétition. Laura Rasoanaivo Razafy, engagée chez les -70 kg, et Natacha Emiliame Razafindrakalo, chez les -48 kg, ont toutes deux été éliminées au deuxième tour.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.