Madagascar: Judo /Mondial - Zo Andriambolona chute d'entrée

Éliminée d'entrée. La troisième représentante de la Grande Île, la judokate du JC Saint-Michel, Zo Hajanirina Andriambolona, a échoué dès son premier combat hier au championnat du monde à Bakou, en Azerbaïdjan. Âgée de 31 ans et classée 54e mondiale, Zo a été battue par trois pénalisations de refus de combat, l'équivalent de l'ippon, dès les 32es de finale des -78 kg par la Guinéenne Marie Branser, âgée de 34 ans et 11e au classement mondial.

L'expérimentée Guinéenne, vice-championne d'Afrique, avait décroché la médaille de bronze au Grand Prix de Lima au mois d'août et l'or du Grand Prix du Nord d'Autriche en mars. Zo avait, quant à elle, terminé cinquième au championnat d'Afrique en avril, après avoir décroché l'or de l'Open africain de Dakar en mars.

Les deux autres représentantes malgaches ont également quitté la compétition. Laura Rasoanaivo Razafy, engagée chez les -70 kg, et Natacha Emiliame Razafindrakalo, chez les -48 kg, ont toutes deux été éliminées au deuxième tour.