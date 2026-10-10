Madagascar: Football / Summit League USA - Mark Ramarolahy élu meilleur joueur

10 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Un des rares talents malgaches évoluant aux États-Unis à suivre de près. Le jeune défenseur latéral et milieu gauche malgache Mark Herinirainy Ramarolahy, âgé de 20 ans et mesurant 1,73 m, évolue au Kansas City Roos. Il a été élu meilleur joueur du mois de septembre de la Summit League, en Division 1, aux États-Unis.

Mark a réalisé une performance remarquable le 26 septembre. Il a inscrit un doublé, contribuant à la victoire de son équipe contre Oral Roberts (3-1). Son équipe, qui représente l'Université du Missouri à Kansas City, évolue dans la Summit League, en Division 1 du championnat universitaire américain (NCAA). Le Kansas City Roos compte à son palmarès cinq titres de champion de la saison régulière de la Summit League (1996, 1999, 2001, 2003 et 2010) et quatre titres au tournoi de conférence (2001, 2003, 2008 et 2024).

Le latéral gauche a été formé à l'académie de l'Olympique lyonnais de 2019 à 2023, dans les catégories U15 et U17. Il a intégré l'équipe B en 2024-2025, puis rejoint Bourgoin-Jallieu en 2025-2026, avant de poursuivre sa carrière et de s'illustrer dans le football universitaire américain.

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