Madagascar: Lutte / 3e tournoi REDT - Trois combattants en lice à Maurice

La Fédération malgache des luttes aligne trois combattants à la troisième édition du tournoi régional d'éducation et de développement (REDT). L'événement se déroulera du 9 au 18 octobre à Maurice. Noël Louis François Rakotomanga est engagé chez les seniors, dans la catégorie des moins de 57 kg. Les deux autres sont des jeunes U17 : Zetony Lancia Razafimahova, chez les moins de 55 kg, et Francia Nomenjanahary Randriatiana, chez les moins de 45 kg.

La délégation est dirigée par Baovola Randrianarison, représentante de la fédération, et l'arbitre Jean Émile Rakotojaona. Les compétitions de lutte olympique sont programmées le 17 octobre et les épreuves de lutte sur plage auront lieu le 18 octobre. Des stages techniques et tactiques destinés aux entraîneurs de niveau 3 et aux arbitres de niveau 2 se dérouleront du 9 au 16 octobre.

Ce tournoi verra la participation de lutteurs venus notamment de Maurice, de La Réunion, de Madagascar, des Comores, d'Afrique du Sud, du Burundi, du Cap-Vert et de Namibie. La délégation malgache est sur place depuis jeudi soir.