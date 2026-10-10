Madagascar: Hommage - Rimbaud au coeur des imaginaires

L'Institut français de Madagascar rend hommage à Arthur Rimbaud à travers une journée mêlant poésie, dessin et bande dessinée, avec des rencontres et des ateliers ouverts au public.

La poésie traverse les époques et se réinvente au fil des regards. Plus d'un siècle après sa disparition, Arthur Rimbaud continue d'inspirer les artistes. Ce jour, à partir de 10 heures, l'Institut français de Madagascar (IFM) lui consacre une journée intitulée

« Rimbaud : la voix, le rythme et le voyage ». Présentée par l'autrice, photographe et journaliste culturelle Holy Danielle Rabehaja, cette journée propose de redécouvrir le célèbre poète français à travers la littérature et la bande dessinée.

Au centre du programme figure « Les Ombres d'un soir : une fugue d'Arthur Rimbaud », une bande dessinée signée Liva Rajaobelina et Joan De Crane, qui retrace la vie du poète en associant récit et création graphique. Une rencontre avec le public permettra de découvrir les coulisses de cette oeuvre, les choix esthétiques de ses auteurs et leur regard sur Rimbaud.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Entre mots et dessins

Liva Rajaobelina et Valiha, passionnée par l'oeuvre du poète, participeront aux échanges, tandis que Joan De Crane interviendra en visioconférence. Ensemble, ils partageront leur passion pour Rimbaud et reviendront sur les particularités de cette adaptation en bande dessinée.

Au-delà des échanges, la journée fera également place à la pratique artistique. Liva Rajaobelina animera un atelier de dessin consacré à ses techniques graphiques, notamment au pointillisme au stylo noir et au travail à la lame. Les participants pourront ainsi découvrir sa démarche et explorer les possibilités du dessin.

De son côté, l'écrivaine et poétesse Na Hassi dirigera un atelier d'écriture consacré à la création littéraire. Des ateliers de poésie et une exposition complèteront le programme.

À travers cette journée, l'IFM propose un dialogue entre les disciplines artistiques et invite les passionnés de littérature, de poésie et de bande dessinée à partager leurs expériences. Une occasion de découvrir autrement l'univers d'Arthur Rimbaud, à travers le regard et la sensibilité des artistes qui continuent de faire vivre son oeuvre.