Madagascar: Union Africaine du Judo - Vola Raoelison nommée directrice exécutive

L'instance continentale confie un poste à haute responsabilité à une Malgache. L'actuelle secrétaire générale de la Fédération malgache de judo et ancienne présidente de la Ligue d'Analamanga (2016-2025), Vola Raoelison, titulaire d'une ceinture noire, a été nommée au poste de directrice exécutive de l'Union africaine du judo (UAJ) à compter du 8 octobre. Cette nomination constitue une fierté nationale et honore le pays. La durée de son mandat n'est pas fixée.

Ses principales missions consistent à assurer le suivi de l'ensemble des aspects opérationnels des événements, notamment les sites de compétition, l'hébergement, le transport, les accréditations, le protocole, les services médicaux, les médias, l'informatique, les cérémonies et les autres besoins liés à leur organisation. Elle est également chargée de recenser les difficultés rencontrées, de dégager les enseignements tirés et de formuler des recommandations d'amélioration.

La nouvelle responsable devra aussi préparer un rapport global d'évaluation opérationnelle à l'attention du président et du secrétaire général de l'UAJ. Elle devra veiller au respect et à la bonne application des normes et exigences de l'instance africaine par le comité local d'organisation. En résumé, sa fonction consiste à assurer la coordination opérationnelle des événements de l'UAJ, à garantir le bon déroulement des compétitions et des événements et à coordonner l'ensemble des intervenants.