Madagascar: Union Africaine du Judo - Vola Raoelison nommée directrice exécutive

10 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

L'instance continentale confie un poste à haute responsabilité à une Malgache. L'actuelle secrétaire générale de la Fédération malgache de judo et ancienne présidente de la Ligue d'Analamanga (2016-2025), Vola Raoelison, titulaire d'une ceinture noire, a été nommée au poste de directrice exécutive de l'Union africaine du judo (UAJ) à compter du 8 octobre. Cette nomination constitue une fierté nationale et honore le pays. La durée de son mandat n'est pas fixée.

Ses principales missions consistent à assurer le suivi de l'ensemble des aspects opérationnels des événements, notamment les sites de compétition, l'hébergement, le transport, les accréditations, le protocole, les services médicaux, les médias, l'informatique, les cérémonies et les autres besoins liés à leur organisation. Elle est également chargée de recenser les difficultés rencontrées, de dégager les enseignements tirés et de formuler des recommandations d'amélioration.

La nouvelle responsable devra aussi préparer un rapport global d'évaluation opérationnelle à l'attention du président et du secrétaire général de l'UAJ. Elle devra veiller au respect et à la bonne application des normes et exigences de l'instance africaine par le comité local d'organisation. En résumé, sa fonction consiste à assurer la coordination opérationnelle des événements de l'UAJ, à garantir le bon déroulement des compétitions et des événements et à coordonner l'ensemble des intervenants.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.