Madagascar: Monima - Monja Roindefo mobilise autour de l'avenir de Madagascar

Le parti MONIMA organise, ce samedi 10 octobre 2026, une rencontre suivie d'un débat autour du thème « Madagascar à la croisée des chemins ». Prévue au CEMES Soanierana, à partir de 9h30, cette initiative sera présidée par Monja Roindefo Zafitsimivalo, président national du parti et ancien Premier ministre.

À travers cette rencontre, les organisateurs entendent donner la parole aux représentants des partis politiques, de la société civile ainsi qu'aux différentes personnalités invitées. Les prises de parole, programmées dans la matinée, devraient permettre de confronter les points de vue sur la situation du pays et les perspectives qui s'offrent à Madagascar, dans un contexte où les enjeux politiques, sociaux et économiques suscitent de nombreuses interrogations.

Réflexion collective

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La journée débutera par l'accueil des participants, suivi des salutations officielles, de l'hymne du MONIMA et du discours de bienvenue de la fédération du parti à Antananarivo Renivohitra. Le discours du président national est prévu entre midi et 13 heures. Au-delà des interventions officielles, la manifestation entend également accorder une place aux échanges et à la réflexion collective. Un débat ouvert, ainsi qu'un partage d'idées, sont programmés dans l'après-midi, avant la clôture de la rencontre, prévue à 16 heures.

La cérémonie sera également marquée par la présentation de la Jeunesse MONIMA et du bureau de coordination du mouvement « Diovy i Madagasikara ». Plusieurs artistes, dont Njakatiana, Farah John's, Koike, Mamada, Angelah, Kaiamba, Longo Naiko et Vilonandroy, assureront l'animation musicale. À travers cette initiative, le MONIMA met en avant son attachement à la souveraineté nationale, résumé dans sa devise : « Madagasikara tany mamy sy lova tsy atakalo, tsy avily vola », autrement dit, Madagascar, une terre chérie et un héritage qui ne se troquent pas contre de l'argent.