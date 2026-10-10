Madagascar: Fidèle Razara Pierre - Le député TIM aux côtés du VFM à Ambatondrazaka

District après district, le Vovonan'ny Fihavaozan'i Madagasikara (VFM) poursuit son implantation sur l'échiquier politique malgache, et ce, contre vents et marées. Jeudi dernier, c'était au tour de la capitale de l'Alaotra.

Une présence qui risque de faire couler beaucoup d'encre. C'est le moins que l'on puisse dire à propos de la participation de Fidèle Razara Pierre - élu sous les couleurs du parti Tiako i Madagasikara (TIM) dans cette circonscription et non moins vice-président de l'Assemblée nationale pour la province de Toamasina - à l'officialisation du VFM local.

Un tel positionnement intervient dans un contexte où ces élus font l'objet de critiques particulièrement virulentes pour leur pratique politique. N'hésitant pas à troquer leur tunique orange contre une verte de la Refondation, ils ont trouvé en l'élu du TIM un spectateur complice, assis à leur table et les applaudissant.

Opportunités tactiques

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En politique, l'adage selon lequel rien n'est éternel trouve, une fois de plus, toute sa pertinence. Les ennemis d'hier se muent souvent en alliés d'aujourd'hui, au gré des circonstances et des enjeux stratégiques du moment. Un tel retournement illustre parfaitement la volatilité des convictions face aux opportunités tactiques.

Il y a pourtant un peu plus d'un an, l'intéressé ne manquait pas une occasion de fustiger ces mêmes personnalités, quasi quotidiennement, à travers son émission radiophonique. En retour, les membres du camp adverse ne s'étaient pas privés de cibler le parlementaire et sa famille politique, les affublant de tous les noms d'oiseaux, dont le plus ironique et redondant restait celui de « resy lava », désignant l'éternel vaincu des scrutins.

Ouverture

Aujourd'hui, la donne a changé : place à la « Refondation », un mot d'ordre sous lequel tout semble soudainement pardonné et effacé. Les insultes d'hier, les coups bas et les passes d'armes médiatiques sont relégués au second plan. On oublie les rancoeurs pour s'asseoir autour de la même table, unifiés sous cette nouvelle bannière.

Quoi qu'il en soit, ce rapprochement ne passera pas inaperçu auprès des militants de la base du TIM. Il s'inscrit néanmoins dans le droit fil des appels constants de l'ancien président Marc Ravalomanana, qui a toujours prêché auprès de ses adeptes la politique de la main tendue, l'absence d'exclusion et l'ouverture à toutes les forces vives de la nation.