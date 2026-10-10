Afrique de l'Est: Madagascar-États-Unis - La sécurité maritime évoquée dans la coopération militaire

10 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

Le renforcement de la sécurité maritime figure parmi les priorités de la coopération militaire entre Madagascar et les États-Unis. Le chargé d'affaires américain par intérim, Thomas Bevan, a évoqué cette question lors d'une visite de courtoisie, hier à Ampahibe, auprès du ministre des Forces armées, le général Maminirina Ely Razafitombo, avec pour objectif de « consolider les capacités malgaches en matière de surveillance et de protection des eaux nationales », selon l'ambassade américaine.

La sécurisation des ports, l'évaluation des capacités maritimes et la définition d'une stratégie adaptée figurent parmi les principaux axes de cette collaboration, a-t-on appris. Washington entend ainsi accompagner les efforts de Madagascar pour mieux protéger ses eaux territoriales, dans un contexte où la maîtrise des espaces maritimes représente un enjeu stratégique majeur.

Au-delà de la sécurité maritime, les deux pays développent leur coopération dans plusieurs domaines. La prévention du VIH/sida au sein des forces armées malgaches, la formation médicale et le partage d'informations figurent parmi les actions engagées, selon toujours l'ambassade américaine. Ces échanges s'appuient notamment sur les exercices militaires annuels Cutlass Express, consacrés à la sécurité maritime dans la région.

La formation des officiers malgaches constitue un autre volet de ce partenariat. Des possibilités de formation dans les académies militaires américaines sont notamment prévues pour les élèves officiers malgaches, parallèlement à des initiatives plus larges de renforcement des capacités des forces armées.

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Cette rencontre à Ampahibe traduit la volonté des deux pays de consolider leurs relations militaires. Pour Madagascar, l'enjeu consiste à renforcer ses moyens humains, techniques et opérationnels afin de mieux assurer la surveillance de son vaste espace maritime. Pour Washington, cette coopération peut s'inscrire dans un objectif plus large de sécurisation des espaces maritimes et de renforcement des partenariats dans la région.

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