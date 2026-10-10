Madagascar: SIAL Paris 2026 - 3,5 millions USD de commandes estimées pour le pays

Avec l'appui du projet PIC (Pôles intégrés de croissance, phase 3) et de la Chambre de commerce et d'industrie France-Madagascar (CCIFM), dix entreprises malgaches participeront au Salon international de l'alimentation (SIAL), qui se tiendra du 17 au 21 octobre 2026 à Paris.

Il s'agit notamment de Spice Aroma, Tambatra S.A, Tsiveta Export, Miaina Toliara, Phileol, Bio Tsara, Taratra, Fanazava SARL, Malakass et Nature'L. Ces TPE, PME et primo-exportateurs de l'agribusiness opèrent dans les régions d'intervention du projet PIC3, à savoir Atsimo Andrefana, Anosy, Atsimo-Atsinanana, Fitovinany, Vatovavy, Atsinanana, Analanjirofo, Ambatosoa et DIANA.

« Les critères de sélection de ces entreprises reposent sur leur formalisation, leur capacité de production face au marché international et le caractère innovant de leurs produits. Les retombées économiques attendues de leur participation à ce salon sont, entre autres, l'obtention de commandes estimées à 3,5 millions USD pour Madagascar », a expliqué Alain Razafindrabe, vice-président de la CCIFM, lors d'une conférence de presse.

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Évaluation. L'objectif est de faire rayonner le « Made in Madagascar » sur la scène internationale à travers des produits phares tels que la vanille et ses dérivés, le girofle, le cacao, les produits de l'aquaculture et de l'algoculture, les épices, le café, le miel, les huiles essentielles, les huiles végétales et les pâtes à base de légumes. Financé par la Banque mondiale, le projet PIC3 du gouvernement malgache accorde plus de 120 000 euros pour soutenir la participation de ces entreprises à ce salon.

« Le projet prend principalement en charge leurs frais d'inscription au salon et la location d'un stand collectif. Les frais de déplacement et d'hébergement restent à leur charge. En revanche, une évaluation des contrats commerciaux conclus et des flux financiers enregistrés sur leurs comptes bancaires sera effectuée six mois plus tard afin de mesurer les retombées directes pour la population locale, en particulier pour les producteurs », a souligné Ladislas Adrien Rakotondrazaka, coordonnateur national du projet PIC. De son côté, le ministre de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé, Ny Riana Nampoina Raharimanjato, a rappelé que Madagascar n'exportera plus de simples matières premières lors de cet événement, mais des produits transformés, compétitifs et de haute qualité.