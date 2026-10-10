Madagascar: Vitrine du Vakinankaratra - 480 stands attendus sur l'avenue de la Gare

Semaine faste pour le tissu économique de la région Vakinankaratra. L'avenue de la Gare d'Antsirabe accueillera la 28e édition de la Vitrine du Vakinankaratra.

Environ 480 stands sont attendus à ce grand rendez-vous des acteurs économiques de la région, placé sous le thème « L'innovation au service du développement économique durable ».

Institution

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Un chiffre record qui témoigne de l'évolution positive de cet événement devenu une institution dans le Vakinankaratra. On rappelle, en effet, que lors de la première édition, en octobre 1997 sur le parking de l'Hôtel des Thermes, il n'y avait que 18 stands. À l'époque, le groupement, qui s'appelait encore FOV avant de devenir FIOVA en 2004, avait pour objectif de faire connaître au public les activités des entreprises membres. Depuis, l'événement s'est adapté au contexte socio-économique et a élargi ses ambitions, sans s'écarter de la mission du groupement.

« Cette 28e édition sera marquée par la digitalisation », explique Ramarijaona Andrianjafy, président du FIOVA. L'innovation et l'intelligence artificielle font partie des six pôles thématiques retenus durant cette édition, où l'on parlera également des principaux secteurs économiques qui font la renommée de la région Vakinankaratra. On peut citer, entre autres : l'agriculture intelligente, l'industrie 4.0, les énergies renouvelables, l'artisanat et la créativité, ainsi que la formation et les compétences. La connectivité informatique au service du développement du monde rural sera aussi abordée.

Valeur ajoutée

La Vitrine du Vakinankaratra sera également l'occasion de sensibiliser les jeunes aux métiers de l'industrie agroalimentaire. Une option qui va de soi quand on sait que le Vakinankaratra est l'un des greniers agricoles de Madagascar et que transformer localement ses produits permettrait de créer de la valeur ajoutée et des emplois sur place. C'est dans ce contexte, d'ailleurs, que plusieurs séances de formation sont prévues pour la jeunesse. Elles porteront notamment sur l'innovation, la protection de l'environnement, les activités génératrices de revenus, la création et la gestion d'entreprise, et « l'internet pour tous ».

En plus des stands d'exposition, où les visiteurs découvriront l'immense richesse du Vakinankaratra, la Vitrine affiche un programme très varié : des conférences-débats, dont la principale portera sur les conditions de la croissance des entreprises ; des rencontres d'affaires avec des invités venus d'autres régions et districts ; des visites de sites ; des animations culturelles sur le podium ; un concours de connaissances sur les entreprises participantes, destiné aux jeunes et aux visiteurs... Côté sport, la traditionnelle marche de la solidarité sera au rendez-vous, avec des épreuves de cyclisme et des tournois interentreprises.

Budget

Une cérémonie de remise de prix clôturera l'événement. Elle récompensera les lauréats des concours ainsi que les entreprises et partenaires les plus engagés. Pour la réussite de l'événement, les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens en y consacrant un budget prévisionnel de 70 millions d'ariary. Plusieurs grandes entreprises, dont Yas, LFL Madagascar, Socolait et BNI Madagascar, accompagnent cet événement incontournable de l'économie régionale, appelée dorénavant à se tourner vers le numérique.