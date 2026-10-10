Le concours d'entrée dans la Police nationale malgache connaît cette année un engouement sans précédent. Ils sont 18 242 candidats à tenter leur chance pour décrocher l'un des 1 000 postes d'élèves mis en jeu. Une nette progression par rapport aux éditions précédentes, qui comptaient environ 14 000 postulants.

Un chiffre vertigineux qui en dit long sur la détresse de la jeunesse face au marché du travail à Madagascar. En enregistrant plus de 18 000 candidatures pour à peine 1 000 places, le dernier concours de la Police nationale met en lumière l'ampleur d'une crise de l'emploi devenue étouffante.

Dans le détail, la répartition des 1 000 places prévoit l'admission de 20 élèves commissaires de police, 30 élèves officiers de police, 100 élèves inspecteurs de police ainsi que 850 élèves agents de police. Autre fait notable : la présence féminine s'affirme de plus en plus, avec 12,66% de femmes parmi les inscrits.

Crise ou vocation

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Face à ce raz-de-marée, une question se pose : cet engouement traduit-il la concrétisation du fameux « rêve de petit garçon » de porter l'uniforme et de servir la nation, ou est-il le symptôme brutal de la crise de l'emploi à Madagascar ? La réalité économique semble apporter la réponse. La Grande Île fait face à une précarité systémique du marché du travail, où le sous-emploi et l'informel règnent en maîtres.

Pour des milliers de jeunes diplômés sans perspectives, intégrer la fonction publique demeure l'unique rempart contre le chômage de masse. La carrière policière offre avant tout un emploi stable, un salaire garanti et une protection sociale, des privilèges devenus rares.

Stabilité

Dans les rangs des candidats à Antananarivo, la tension et l'espoir se mêlent. « Porter la tenue a toujours été une passion depuis mon plus jeune âge. Malgré la forte concurrence et le nombre très limité de places, je veux tenter ma chance pour servir mon pays et faire respecter la loi au quotidien », témoigne un candidat. Entre vocation pour certains et réflexe de survie sociale pour la majorité, la sélection s'annonce féroce.

Moins d'un candidat sur dix-huit aura le privilège d'intégrer l'école de police. « La situation économique est devenue extrêmement difficile pour les jeunes à Madagascar. En m'inscrivant à ce recrutement, je ne cherche pas seulement un emploi, mais une garantie pour subvenir aux besoins de ma famille qui compte sur moi », enchaîne un autre candidat.