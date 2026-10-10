Madagascar: Pollution et déchets plastiques - Le pays face à un défi environnemental majeur

Madagascar génère jusqu'à 240 000 tonnes de déchets plastiques par an, dont 26% sont du polyéthylène de basse densité, ou LDPE (Low-density polyethylene), que l'on retrouve sous forme de sacs en plastiques divers, de sachets, de films étirables, ou encore de contenants souples comme les flacons et autres pots utilisés en agroalimentaire, en cosmétique ou autres. Pourtant, face à ce volume important de déchets plastiques, le pays enregistre une faible performance de récupération et, par conséquent, un volume croissant de déchets.

L'utilisation du plastique à Madagascar est généralisée dans tous les secteurs : au sein des ménages, mais également dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du transport, en passant par l'agroalimentaire, la pêche, la construction ou encore la santé. Autant de secteurs utilisant du plastique, dont la majorité consiste en un usage unique, ce qui se traduit inévitablement par un volume important de déchets plastiques.

En effet, l'utilisation massive du plastique à usage unique, combinée aux difficultés liées à la collecte et à la gestion des déchets, a pour impacts directs l'obstruction des réseaux de drainage, la pollution des milieux naturels, la dégradation du cadre de vie et de la santé.

Journée sans sacs plastiques

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Hier, à l'occasion de la « Journée sans pollution et sans sacs plastiques », la question de la pollution plastique a été au centre des attentions. Un événement qui s'étale sur deux jours, les 9 et 10 octobre, initié par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec la Commune urbaine d'Antananarivo et plusieurs autres entités issues de la société civile. L'initiative vise à inciter les citoyens à prendre la mesure de la menace que représente la pollution plastique et à promouvoir les alternatives aux sacs et contenants en plastique.

L'occasion, pour les acteurs engagés dans les questions environnementales liées à la pollution plastique, de sensibiliser le public et de l'inciter à adopter des comportements écoresponsables afin de réduire les impacts de la pollution plastique sur la santé et l'environnement. Pendant les deux jours de manifestation, un « Village des alternatives écologiques » est à découvrir au Stade Barea Mahamasina.

Cet espace propose notamment un kiosque d'information sur la pollution et un pavillon des alternatives aux sacs plastiques, mettant en avant les sacs réutilisables, les produits issus du recyclage du plastique et des produits fabriqués à partir de matières locales. Ce 10 octobre aura lieu, à Ambohidratrimo, la célébration nationale du « World Cleanup Day ». Une journée de mobilisation citoyenne à travers des actions collectives de nettoyage et de sensibilisation.