Tunisie: Le pays vise 35 % de renouvelables d'ici 2030 et accélère ses projets pour sécuriser l'approvisionnement électrique

Tunis — La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a présidé, vendredi, un Conseil ministériel restreint consacré au plan d'action pour l'exécution des projets énergétiques, réaffirmant l'objectif stratégique de porter à 35 % la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité à l'horizon 2030, afin de renforcer la sécurité énergétique du pays.

Conformément aux directives du Président de la République, cette rencontre a examiné la stratégie nationale à court, moyen et long termes visant à garantir la continuité de l'approvisionnement en électricité, à réduire le déficit du secteur et à renforcer la compétitivité de l'économie nationale face aux défis climatiques et aux fluctuations géopolitiques.

Le plan d'action, présenté par Slah Zouari, ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé également de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, repose sur une approche intégrée associant le renforcement des capacités de production, la réhabilitation des infrastructures existantes, le développement des énergies renouvelables et le déploiement de solutions de stockage de l'électricité.

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Pour faire face aux pics de consommation, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a présenté son plan d'exécution à court terme, qui prévoit la réalisation de plusieurs projets d'envergure. Ce plan prévoit l'amélioration des performances des unités de production existantes grâce à l'installation de systèmes de refroidissement de l'air, permettant d'accroître la capacité de production de 250 mégawatts (MW), la mise en service d'une troisième turbine à gaz à Borj El Amri d'une capacité de 300 MW, l'acquisition de moteurs à gaz totalisant 200 MW, ainsi que la remise en service complète des centrales de Kchabta et de Maktar, pour une capacité cumulée d'environ 190 MW.

En matière de développement des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande, près de 300 MW de capacités renouvelables devraient être raccordés au réseau d'ici l'été 2027, auxquels s'ajouteront environ 40 MW dans le cadre du cinquième round de l'appel à projets du régime d'octroi des autorisations. Les projets prévus comprennent l'extension du parc éolien de Sidi Daoud, avec une capacité supplémentaire d'environ 30 MW, une centrale photovoltaïque de 50 MW à Béni M'hira, dotée d'un système de stockage de 20 MWh, et une centrale photovoltaïque de 200 MW à Tataouine, équipée d'un système de stockage de 100 MWh. Le plan prévoit également une réduction de la demande de 300 MW en période de pointe et l'amélioration du système de délestage.

En conclusion des travaux, la Cheffe du gouvernement a appelé à assurer un suivi rigoureux sur le terrain pour accélérer l'exécution de l'ensemble de ces projets. Elle a insisté sur la modernisation du réseau électrique, la généralisation des compteurs intelligents et la mobilisation collective des citoyens et des entreprises en faveur d'une consommation rationnelle de l'électricité, notamment pendant les périodes de forte demande.