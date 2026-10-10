Ile Maurice: Badminton - Le pays prend la 22e place

Les championnats du monde juniors par équipe de la BWF ont pris fin hier pour nos compatriotes au Caire, en Égypte. Au terme d'une belle campagne dans cette compétition par équipe mixte réunissant 48 nations, la sélection mauricienne termine à la 22e place mondiale après sa défaite face à la Slovaquie. Maurice se classe également comme la première nation africaine de ces Mondiaux.

Victorieuse de la Roumanie (2-1), l'équipe mauricienne, composée de Pranav Bhaugheerothee, Nyanesh Changea, Jonathan Ng Wing Lit, Elsa How Hong et Tiya Bhurtun, avait une dernière rencontre à disputer vendredi au Caire. Face à la Slovaquie, tombeuse de l'Australie (2-1), nos badistes devaient s'imposer pour décrocher la 21e place mondiale.

Les badistes mauriciens ont livré une belle bataille face à la Slovaquie.

Si Elsa How Hong a ouvert les débats par une victoire 11-8 face à Laura Fodorova lors du premier simple, les Slovaques ont repris l'ascendant en remportant les quatre matches suivants. Ils ont ainsi gagné le premier set sur le score de 55-35. Lors du deuxième set, malgré les victoires du duo Tiya Bhurtun-Elsa How Hong en double dames (33-31) et de Nyanesh Changea en simple hommes (44-39), nos représentants se sont inclinés sur le score de 55-48.

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Maurice achève donc ces championnats du monde juniors à la 22e place et s'affirme comme la nation africaine la mieux classée.